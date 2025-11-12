İzmirli Kadınlar Dijital Dünyada Güçleniyor - Son Dakika
İzmirli Kadınlar Dijital Dünyada Güçleniyor

12.11.2025 09:34
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Kadınlar Dijitalde Güçleniyor' programını tamamlayan 32 kadın, dijital pazarlama, e-ticaret ve sosyal medya gibi alanlarda eğitim alarak yeni beceriler kazandı.

(İZMİR) - İzmirli kadınlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Dijital Gençlik Merkezi'nde düzenlenen üç günlük "Kadınlar Dijitalde Güçleniyor" programını tamamladı. Farklı alanlarda verilen eğitimlerle kendilerini geliştiren kadınlar, dijital dünyada da güçlerini artırma fırsatı buldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Dijital Gençlik Merkezi'nde, Habitat Derneği iş birliğiyle yürütülen "Kadınlar Dijitalde Güçleniyor" programı tamamlandı.

Genç kadınlara yönelik düzenlenen ücretsiz program, Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) nihai faydalanıcı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) uygulayıcı olduğu, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı III (IPA III) tarafından finanse edilen "Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri Projesi" kapsamında kurulan Dijital Gençlik Merkezi'nde yapıldı.

Programa dahil olan 32 kadın katılımcı; Dijital Pazarlama, E-ticarete Giriş, Tasarım Odaklı Düşünme, Sosyal Medya Fotoğrafçılığı, Kriz Yönetimi ve İş Modeli Oluşturma gibi eğitimlerle dijital dünyada kendilerini geliştirme fırsatı buldu. Üç günlük eğitimi tamamlayarak mezun olan kadınların dijital becerilerle güçlenmesi, yalnızca bireysel değil toplumsal bir dönüşümün de kapılarını aralıyor. Kadınlar, dijital becerileriyle geleceğe yön vermeye devam edecek.

Kaynak: ANKA

