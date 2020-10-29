İzmit Belediyesi'nden Mevlid Kandili özel programı - Son Dakika

İzmit Belediyesi'nin sosyal medya televizyonu kanalı ve sosyal medya hesaplarında yayınlanan Mevlid Kandili özel programında eller semaya açıldı.

Mevlid Kandili dolayısıyla İzmit Belediyesinin televizyonu kanalı Gülümse TV ve sosyal medya hesaplarında yayınlanan Mevlid Kandili özel programında dualar edildi. Türkiye Diyanet Vakıf Sen Kocaeli Şube Başkanı Mehmet Ali Karadaşlı ve Türkiye Diyanet Vakıf Sen Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Numan Uysal'ın katılımıyla gerçekleşen programda hep birlikte dualar edildi. Türkiye Diyanet Vakıf Sen Kocaeli Şube Başkanı Mehmet Ali Karadaşlı'nın şiir ve kasideleriyle başlayan İzmit Belediyesi Mevlid Kandili özel programı Türkiye Diyanet Vakıf Sen Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Numan Uysal'ın Kuran-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Programın moderatörlüğünü üstlenen Karadaşlı ve ekranları başında programı izleyen vatandaşlar böyle önemli ve mübarek bir gecede dini duyguların yeşermesine vesile olduğu için İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e teşekkür etti. - KOCAELİ