İzmit'te eğlence mekanına silahlı saldırııda ölü sayısı 3 oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmit'te eğlence mekanına silahlı saldırııda ölü sayısı 3 oldu

27.03.2026 12:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı üçe yükseldi. Saldırıda yaralanan ve hastaneye kaldırılan Talip Çakır, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çakır'ın bir hafta önce polislikten emekli olduğu öğrenildi. Saldırıda hayatını kaybeden diğer iki kişi; iş insanı ve mekanın sahibi Volkan Berberoğlu ile uluslararası bir akaryakıt firmasında yönetici olan Cem Özer'di.

BİR HAFTA ÖNCE EMEKLİ OLMUŞ

Talip Çakır'ın yaklaşık bir hafta önce polislikten emekliye ayrıldığı, kurşunun karın bölgesine isabet ettiği ve iç organlarının zarar gördüğü bildirildi. Volkan Berberoğlu'nun iş insanı, aynı zamanda saldırının gerçekleştirildiği eğlence mekanının sahibi olduğu belirtildi. Kocaelispor Kongre Üyesi Cem Özer'in de uluslararası bir akaryakıt firmasında yöneticilik yaptığı, olay sırasında yakınlarda bulunduğu, silah sesleri üzerine de eğlence mekanına gittiği anlaşıldı.

2 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Diğer yandan olayda yaralanan 2 kişinin hastanedeki tedavileri sürüyor. Volkan Berberoğlu'nun cenazesinin ikindi namazının ardından Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki Karaburun Aile Mezarlığı'nda, Cem Özer'in cenazesinin İzmit Yahyakaptan Mahallesi'ndeki Akşemsettin Camisi'nde yine ikindi namazı akabinde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

Güvenlik, Cem Özer, Kocaeli, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
13:19
13:00
12:46
12:40
12:10
11:55
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 13:45:31. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.