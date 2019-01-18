İzmit'te Fuhuş Operasyonu: 7 Gözaltı (2)
14 dakika önce
1 KİŞİ TUTUKLANDIİzmit'te yapılan fuhuş operasyonunda Emniyet Müdürlüğü'nde alınan ifadelerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen B.G. tutuklanırken, B.D. adli kontrolle serbest bırakıldı.
1 KİŞİ TUTUKLANDI İzmit
'te yapılan fuhuş operasyonunda Emniyet Müdürlüğü
'nde alınan ifadelerinin ardından Kocaeli Adliyesi
'ne sevk edilen B.G. tutuklanırken, B.D. adli kontrolle serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 06:30 Kaynak: DHA
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