Son Dakika Haberleri: İzmit'te Fuhuş Operasyonu: 7 Gözaltı (2)

İzmit'te Fuhuş Operasyonu: 7 Gözaltı (2)

14 dakika önce

1 KİŞİ TUTUKLANDIİzmit'te yapılan fuhuş operasyonunda Emniyet Müdürlüğü'nde alınan ifadelerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen B.G. tutuklanırken, B.D. adli kontrolle serbest bırakıldı.

İzmit'te Fuhuş Operasyonu: 7 Gözaltı (2), System.String[]
1 KİŞİ TUTUKLANDI

İzmit'te yapılan fuhuş operasyonunda Emniyet Müdürlüğü'nde alınan ifadelerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen B.G. tutuklanırken, B.D. adli kontrolle serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 06:30 Kaynak: DHA

İzmit, Kocaeli Adliyesi, Güncel
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