İzmit'te Geleneksel Kaz Bayramı Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İzmit'te Geleneksel Kaz Bayramı Kutlandı

İzmit\'te Geleneksel Kaz Bayramı Kutlandı
23.01.2026 17:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Eseler Mahallesi'nde Kaz Bayramı etkinlikleriyle birlik ve dayanışma ruhu yaşatıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı kırsal Eseler Mahallesi'nde geçmişi yaklaşık 200 yıla dayanan "Kaz Bayramı" çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Kent Konseyi ve mahalle sakinlerinin işbirliğiyle kırsal Eseler Mahallesi'nde düzenlenen etkinlik ilgi gördü.

Etkinlik, cuma namazının ardından mani okunması ve pişen kaz etlerinin Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafından köy fırınından çıkarılmasıyla başladı.

Askerde oldukları için bayrama katılamayanların unutulmadığını göstermek amacıyla "kaz payı" ritüeli gerçekleştirildi.

Katılımcılara, başta kaz eti olmak üzere, kaz yağıyla ıslatılmış tirit, taşlık dolması, şekerli börek, kaz ciğerli börek ve erik hoşafı ikram edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, yaptığı konuşmada, Kaz Bayramı'nın yalnızca etkinlik değil, birlik ve dayanışma ruhunun yaşatıldığı köklü gelenek olduğunu söyledi.

Büyükakın, bugün gelinen noktada isimler ve içerikler değişse de özün aynı kaldığını vurgulayarak, "Aslında geçmişle bugünün aynı mantıkla hareket ettiği tek bir nokta var. Biz gerektiğinde yardımlaşıyoruz. O zaman adına imece demişiz, bugün başka kurumlarla başka mahiyette bir aradayız. İhtiyaçlar değişti ama değişmeyen husus birbirimize olan ihtiyacımız." dedi.

Geleneklerin toplumları ayakta tutan temel değerler olduğunu dile getiren Büyükakın, şunları kaydetti:

"Bugün adına bayram diyerek bir geleneği yaşatmaya çalışıyoruz. Yaşatmak istediğimiz gelenek de birlik, beraberlik ve dayanışmanın ruhudur. Bu ruhu çocuklarımıza ve gençlerimize aşıladığımız müddetçe bir ve beraber kalmaya devam ederiz. Kahve bahane, bayram bahane, kaz da bahane. Asıl olan bir ve beraber olmak, bizi bir tutan ruhu yaşatmak."

Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Kadir Çetin ise Kaz Bayramı'nın sadece yemek şöleni değil, geçmişten bugüne birlik ve beraberli ruhunun en güzel yansımalarından biri olduğunu ifade etti.

Kent Konseyi olarak yerel değeri yaşatmayı, kültürel mirası gelecek nesillere aktarmayı çok önemsediklerini belirten Çetin, "Biliyoruz ki köklerine sahip çıkan şehirler geleceğe daha güçlü yürür. Bugün burada sadece kaz yemiyoruz. Dostluğumuzu pekiştiriyor, muhabbetimizi artırıyor, kent olma bilincimizi güçlendiriyoruz. İşte biz buna kentlilik ruhu diyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Kocaeli, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmit'te Geleneksel Kaz Bayramı Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manchester United’da ayrılık açıklandı Manchester United'da ayrılık açıklandı
Tüyler diken diken Kadıköy’de inanılmaz anlar Tüyler diken diken! Kadıköy'de inanılmaz anlar
Kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu, ulaşım felç oldu Kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu, ulaşım felç oldu
Elon Musk: Yapay zeka 5 yıl sonra insanlıktan daha akıllı olacak Elon Musk: Yapay zeka 5 yıl sonra insanlıktan daha akıllı olacak
Beşiktaş, Rafa Silva ile yollarını ayırdı Beşiktaş, Rafa Silva ile yollarını ayırdı
Özel’den Bahçeli’ye “emekli maaşı“ çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin Özel'den Bahçeli'ye "emekli maaşı" çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin

17:42
TBMM, İmralı görüşmesinin tam tutanaklarını yayımladı
TBMM, İmralı görüşmesinin tam tutanaklarını yayımladı
17:10
Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi
17:03
Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti’nin ’’saç örme’’ akımına destek verdi
Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti'nin ''saç örme'' akımına destek verdi
16:23
Herkesin aklında aynı soru var Dursun Özbek canlı yayını apar topar terk etti
Herkesin aklında aynı soru var! Dursun Özbek canlı yayını apar topar terk etti
16:05
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı
16:02
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 17:48:37. #7.11#
SON DAKİKA: İzmit'te Geleneksel Kaz Bayramı Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.