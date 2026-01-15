İzmit'te İstinad Duvarı Çöktü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İzmit'te İstinad Duvarı Çöktü

İzmit\'te İstinad Duvarı Çöktü
15.01.2026 20:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmit'te inşaat alanındaki istinat duvarı çöktü, yaralanan olmadı. İncelemeler sürüyor.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde inşaat alanı ile lise arasındaki yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki istinat duvarı okulun bahçesine çöktü. Olayda yaralanan olmazken duvarın çökme anı cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, saat 17.00 sıralarında İzmit ilçesi Cedit Mahallesi Turan Güneş Caddesi üzerinde bulunan Mimar Sinan Anadolu Lisesi bahçesinde meydana geldi. Okulda öğrencilerin olmadığı sırada inşaat alanı ile lise arasında kalan yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki istinat duvarı henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Okul idaresinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve doğalgaz dağıtım ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken doğalgaz dağıtım şirketi ise liseye giden gaz hattını kesti. Hem inşaat alanına hem de lisede girişler kapatılırken ekipler alanda inceleme başlattı. Söz konusu duvarın ara tatilde onarılacağı öğrenildi.

Öte yandan çöken alan dron ile görüntülendi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Kocaeli, Olaylar, İnşaat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmit'te İstinad Duvarı Çöktü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jhon Duran ile gerginlik yaşayan Beytullah İpek o anları profil resmi yaptı, 17 bin takipçi kazandı Jhon Duran ile gerginlik yaşayan Beytullah İpek o anları profil resmi yaptı, 17 bin takipçi kazandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileriyle bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileriyle bir araya geldi
DEM’li Sakık’ın sözleri TBMM’yi karıştırdı: Gereken her şeyi yaparız DEM'li Sakık'ın sözleri TBMM'yi karıştırdı: Gereken her şeyi yaparız
Aydın Doğan’ın damadı, Tavuk Dünyası ve Dürümle’deki hisselerinin yüzde 44’ünü sattı Aydın Doğan'ın damadı, Tavuk Dünyası ve Dürümle'deki hisselerinin yüzde 44'ünü sattı
Buse Terim’den Serenay Sarıkaya’ya: Sen insansan biz neyiz Buse Terim'den Serenay Sarıkaya'ya: Sen insansan biz neyiz
Üç ilde doğalgaz projesi için acele kamulaştırma kararı Üç ilde doğalgaz projesi için acele kamulaştırma kararı
Trump’tan yeni karar Gelişmiş çiplere yüzde 25 vergi getirildi Trump'tan yeni karar! Gelişmiş çiplere yüzde 25 vergi getirildi

21:19
Adana’da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti
Adana'da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti
21:06
Fenerbahçe’de Cenk Tosun ile yollar ayrıldı
Fenerbahçe'de Cenk Tosun ile yollar ayrıldı
21:00
Galatasaray’dan Fenerbahçe olay cevap: Eşkıya sürüsü...
Galatasaray'dan Fenerbahçe olay cevap: Eşkıya sürüsü...
20:47
Beşiktaş-Ankara Keçiörengücü maçına damga vuran görüntü
Beşiktaş-Ankara Keçiörengücü maçına damga vuran görüntü
20:03
Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı
Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı
19:37
Türk Akıncı TİHA’lar Halep’in Deyr Hafir kentinde
Türk Akıncı TİHA'lar Halep'in Deyr Hafir kentinde
17:15
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 21:42:29. #7.11#
SON DAKİKA: İzmit'te İstinad Duvarı Çöktü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.