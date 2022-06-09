İznik İyilik Sağlık Elçileri Derneği açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

İznik İyilik Sağlık Elçileri Derneği açıldı

09.06.2022 16:24
İznik İyilik Sağlık Elçileri Derneği açıldı

Bursa'nın İznik ilçesinde, sağlığın korunması ve geliştirilmesi alanında faaliyet gösteren İznik İyilik Sağlık Elçileri Derneğinin açılışı gerçekleştirildi.

Bursa'nın İznik ilçesinde, sağlığın korunması ve geliştirilmesi alanında faaliyet gösteren İznik İyilik Sağlık Elçileri Derneğinin açılışı gerçekleştirildi.

Eşrefzade Mahallesi Eşrefoğlu Sokak'taki dernek binasında düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından protokol mensuplarınca kurdele kesildi.

Dernek Başkanı Mehmet İlker Ünal, katılımcılara dernek merkezini gezdirip faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Açılışa, İznik Kaymakamı Recai Karal, Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Milli Eğitim Müdürü Muhammed Asil, Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Aybars Alemdaroğlu, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Sağlık okuryazarlığı temelli bir gönüllülük girişimi olarak faaliyete başlayan derneğin kurucu başkanlığını üstlenen Mehmet İlker Ünal, İstanbul'da eğitim, iletişim ve yayıncılık alanlarında çalıştı. Sağlık Bakanlığında iletişim danışmanlığı, Bursa İl Sağlık Müdürlüğünde araştırmacılık görevlerine de bulunan Ünal, 2019 yılından bu yana İznik Kaymakamlığı Proje Biriminde sağlık okuryazarlığı programları hazırlıyor.

Ünal başkanlığındaki derneğin Yönetim Kurulu, başkan yardımcısı Harun Çakmak, sekreter Mehmet Ziya Uysal, sayman Sebahattin Köse ve üye Aybars Alemdaroğlu'ndan oluşuyor. Denetleme Kurulunda ise Mevlüt Fedakar, Lokman Avşar ve Nasuf Kölemen yer alıyor.

YORUMLAR
500
Bursa merkezli 5 ilde 'Sazan Sarmalı' operasyonu: 21 gözaltı Bursa merkezli 5 ilde 'Sazan Sarmalı' operasyonu: 21 gözaltı
Kaynak: AA

Mehmet İlker Ünal, İyilik, Bursa, İznik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İznik İyilik Sağlık Elçileri Derneği açıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:24 Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus doğal gazı için rubleyle ödeme sistemini reddeden ülkelere sevkiyatların durdurulduğunu açıkladı
16:21 Elbisesinin altına iç çamaşırı giymeyen Jennifer Lopez film galasına damga vurdu!
16:20 Türk müziğinin efsane ismi Nil Burak'tan gündem olacak itiraf: 40 yıldır kumar oynuyorum
16:03 Ümit Özdağ'dan bomba iddia: "Alevi" vurgusu Akşener'in onayı olmadan yapılmaz! Masayı dağıtıp "tavşan aday" olma peşinde
16:02 Yunan basını manşetten verdi! Erdoğan'ın tatbikata damga vuran "Şaka yapmıyorum, felaket olur" resti gündem oldu
15:56 Tribünde dans ederken göğüsleri elbisesinden dışarı fırlayan kadının görüntüsü olay oldu! Görevliler kadını zorla stadyumdan çıkardı
15:43 İBB'nin mayıs ayı raporuna göre İstanbul'un en büyük 3 sorunu sıralandı: Mülteciler, ekonomik sorunlar ve konut krizi
15:41 Kayserispor taraftarlarından Anıtkabir ziyareti! Ata'nın huzuruna çıkan taraftarlar hep bir ağızdan Andımız'ı söyledi
15:37 Sosyal medyada dolaşan video yürek ısıttı! Horoz, yağmurdan ıslanan tavuğu korumak için kanatlarının altına aldı
15:19 Daha neler! Mesai saatinde çalışanlarına mastürbasyon molası verdi, yetmedi bir de kayda aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2022 16:30:39. #1.12#
SON DAKİKA: İznik İyilik Sağlık Elçileri Derneği açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement