İznik Kış Turizminin Parlayan Yıldızı

Bursa
'nın İznik
Belediyesi tarafından BEBKA projesiyle inşa edilen "Eko Turizm Tesisleri", doğa ile iç içe zaman geçirmek isteyenlere farklı imkanlar sunuyor.
Yaklaşık 1,5 milyon liraya mal olan tesis, İznik'i kuş bakışı gören nadir bölgelerden olan Katırlı Dağları eteklerinde bulunuyor. Çampınar
Mahallesi'ne yapılan tesiste 14 adet bungalov ev, 7/24 hizmet veren bir restoran, okçuluk eğitim alanı ve yürüyüş parkurları mevcut. Eko Turizm Tesisi toplam 40 yatak kapasitesine sahip.
Bilhassa kış aylarında kar yağışının başlamasıyla beraber tesiste bir nevi Uludağ
havası yaşanıyor. Yurt içinden olduğu gibi yurt dışından da birçok ziyaretçi ağırlayan tesis, bu yıl yabancı konukların yeni yıl kutlamalarıyla birlikte yüzde 100 doluluk oranı yaşıyor.
İznik Belediye Başkanı Osman Sargın
, "Kırsalda turizm potansiyelinin artırılması hedefiyle İznik tarihinde ilk yapıldı. BEBKA projesiyle öncelikle almış olduğumuz hibe destek ile belediyemiz tarafından hayata geçirilen tesis ilk gününde bugüne binlerce misafir ağırladı. İznik misafirperverliğini ilçeyi en güzel gören bölgede sunduğumuz bu ortama bir kez gelen hayran kalarak ayrılıyor. Turizmin gelişmesini önemsiyor ve çalışmalarımıza devam ediyoruz. İznik'e 12 kilometre uzaklıkta Katırlı dağlarının eteklerinde bulunan tesisimiz doğal yürüyüş parkurlarına, doğal paintboll sahası ve okçuluk atışlarına ev sahipliği yaparken, kış faaliyetlerine de sahne oluyor" dedi. - BURSA