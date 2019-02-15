Son Dakika Haberleri: İznik'te Kaçak Kazı Yapan 9 Şüpheliden 2'si Tutuklandı

İznik'te Kaçak Kazı Yapan 9 Şüpheliden 2'si Tutuklandı

1 saat önce

BURSA'nın İznik ilçesinde dozerle kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İznik'te Kaçak Kazı Yapan 9 Şüpheliden 2'si Tutuklandı, System.String[]
BURSA'nın İznik ilçesinde dozerle kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Olay, Pazartesi günü kırsal Elbeyli Mahallesi'nde meydana geldi. 9 kişi göre kaçak kazı yapmak için TIR'a yükledikleri dozerle su deposu mevkiine geldi. Şüpheliler jandarmanın düzenlediği operasyonla suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Haklarında 'kaçak kazı yapmak' suçundan işlem yapılan A. T. (52), A. A. (64), Y. T. (53), Z. A. (41), T. S. (41), H. K. (42), E. T. (26), A. T. (42) ve M. T. (46) adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A. A. ve M.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 7 kişi serbest bırakıldı. 

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 07:09 Kaynak: DHA

Bursa, İznik, Güncel
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