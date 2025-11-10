İznik'te Zeytin İşçileri Tavuklu Pilavdan Zehirlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

İznik'te Zeytin İşçileri Tavuklu Pilavdan Zehirlendi

İznik\'te Zeytin İşçileri Tavuklu Pilavdan Zehirlendi
10.11.2025 17:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Boyalıca Mahallesi'nde zeytin toplayan 8 işçi, yedikleri tavuklu pilavdan zehirlendi, hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi'nde zeytin toplamak için çalışan 8 işçi, yedikleri tavuklu pilavdan zehirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, zeytin hasadı için İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi'nde çalışan işçiler, öğle yemeğinde tavuklu pilav yedi.

8 İŞÇİ HASTANELİK OLDU

Bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşayan 8 işçi fenalaştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri yapılan işçiler, ambulanslarla Orhangazi ve İznik Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Hastane, 3-sayfa, Zeytin, Bursa, Bursa, İznik, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa İznik'te Zeytin İşçileri Tavuklu Pilavdan Zehirlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yolcu ile tartışan halk otobüsü şoförüne meydan dayağı Yolcu ile tartışan halk otobüsü şoförüne meydan dayağı
Selçuk İnan’dan ’’Galatasaraylı Selçuk’’ söylemlerine yanıt Selçuk İnan'dan ''Galatasaraylı Selçuk'' söylemlerine yanıt
Marco Asensio alev aldı Ligdeki son 4 maçta 3 gol, 1 asist Marco Asensio alev aldı! Ligdeki son 4 maçta 3 gol, 1 asist
Ankara’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 3 yaralı Ankara'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 3 yaralı
Çekya’dan Fatih Terim için resmi açıklama Çekya'dan Fatih Terim için resmi açıklama
Durakta metronun üstüne çıktı, ortalığı birbirine kattı Durakta metronun üstüne çıktı, ortalığı birbirine kattı

19:08
Bahis oynadığı gerekçesiyle 1024 futbolcu PFDK’ye sevk edildi
Bahis oynadığı gerekçesiyle 1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi
18:55
PFDK’den bahis oynadığı iddia edilen Zorbay Küçük için yeni karar
PFDK'den bahis oynadığı iddia edilen Zorbay Küçük için yeni karar
18:04
Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve 3 hakem tutuklandı
Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve 3 hakem tutuklandı
17:38
İki ülke arasında gerginlik yine tırmandı Barış anlaşmasını askıya aldılar
İki ülke arasında gerginlik yine tırmandı! Barış anlaşmasını askıya aldılar
16:48
’Yüzyılın Konut Projesi’ne başvuru yapmak isteyenler yüzlerce metre kuyruk oluşturdu
'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru yapmak isteyenler yüzlerce metre kuyruk oluşturdu
14:19
6 kişinin hayatını kaybettiği yangından sağ kurtulan kadın, dehşet anlarını anlattı
6 kişinin hayatını kaybettiği yangından sağ kurtulan kadın, dehşet anlarını anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2025 19:17:34. #.0.5#
SON DAKİKA: İznik'te Zeytin İşçileri Tavuklu Pilavdan Zehirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.