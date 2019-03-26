İzninde Gittiği Evinde Ölü Bulundu
1 saat önce
OLAY, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 23.00 sıralarında meydana geldi.
OLAY, Samsun
'un Atakum
ilçesi Cumhuriyet Mahallesi
'nde 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hollanda
'da yaşayan Mustafa Kemal Kelemci 3 gün önce memleketi Samsun'a izne gitti. Mustafa Kemal Kelemci'nin kız kardeşi Filiz Varış ağabeyinden 3 gündür haber alamayıp telefonla da ulaşamayınca polise haber vererek yardım istedi.
OTOPSİ SONUCU BELLİ OLACAK
Eve giden polis, savcının talimatı doğrultusunda çilingir yardımıyla evin kapısını açınca Mustafa Kemal Kelemci'yi banyoda ölü olarak buldu. Gurbetçinin ölümü şüpheli bulundu. Ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:07
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