İZSU, Buca'da yağmur suyu ayrıştırma çalışmalarına devam ediyor

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(İZMİR)- İZSU Genel Müdürlüğü, şehri çağdaş bir altyapı sistemine kavuşturacak yağmur suyu ayrıştırma çalışmalarına devam ediyor. Yağışlardan kaynaklanan taşkınları tarihe karıştıracak projenin Buca ayağı kapsamında 1 Temmuz'dan itibaren çalışmalara Özmen Caddesi'nde devam edilecek. Kazı çalışmaları nedeniyle cadde taşıt trafiğine kapatılarak ulaşım alternatif yollardan sağlanacak. 3 etap halinde yürütülecek çalışma eylül ayında tamamlanacak.

İZSU Genel Müdürlüğü'nün, Büyük Yağmur Suyu Ayrıştırma Projesi kapsamında Buca'da afetlere karşı altyapının dirençli hale getirilmesi ve yüzülebilir körfez hedefiyle bölgenin birleşik sistem çalışan kanalizasyon altyapısı yenileniyor. 16 kilometre yağmur suyu ayrıştırma, 10 kilometre atık su hattı ve 2 km dere ıslahı imalatını kapsayan proje; Buca'nın 11 mahallesine hizmet edecek.

Özmen Caddesi trafiğe kapatılacak

İZSU ekipleri 1 Temmuz Pazartesi gününden itibaren proje kapsamında Çevik Bir Meydanı'ndan başlayarak Özmen Caddesi'nde yaklaşık 1 km. uzunluğunda ana toplayıcı yağmursuyu menfezi ve atıksu kolektör hatlarının yapım çalışmalarına başlayacak. Çalışmalar süresince Özmen Caddesi trafiğe kapatılarak araçlar alternatif güzergaha yönlendirilecek. Eylül ayına kadar tamamlanması planlanan imalatlarla birlikte yağışlarda sorun yaşanan Buca Pazaryeri ve Üçkuyular Meydanı çevresindeki sel ve su baskını sorunlarının çözüme kavuşturulması hedefleniyor.

Alternatif yol güzergahları

255 - 256/3 Sokaklar arası, 256/3 - 232 Sokaklar arası, 232 Sokak ile Üçkuyular Meydanı arası olmak üzere 3 etapta taşıt trafiğine kapatılarak yapılması planlanan çalışmalar kapsamında sadece meskenlerde ikamet eden veya acil durum araçlarına müsaade edilecek. Çalışmalar süresince Özmen Caddesi'ne alternatif güzergah olarak kullanılacak olan 223 ve 221 sokaklarda Üçkuyular Meydanı'na gidiş yönünde sağ tarafta duraklama ve park etme yasağı uygulanacak. 255, 256/3 ve 232 sokaklarda çalışmalar süresince çift taraflı "Duraklama ve Park Etme Yasağı" uygulanacak.

Buca'nın tarihi altyapı yatırımı

İZSU, Buca'da 16 kilometre yağmur suyu ayrıştırma ve 10 kilometre atık su hattı imalatı için 230 milyon lira yatırım yaptı. İZSU ekipleri kadar 10,8 km yağmur suyu ayrıştırma hattının yanı sıra atık su hatlarının 6 kilometrelik kısmını tamamladı. İZSU, ayrıca Kozağaç Deresi'nin önümüzdeki yıllardaki taşkın debisini de değerlendirerek 100 ve 500 yıllık taşkın debisini karşılayacak boyutlarda projesini hazırladığı dere ıslah çalışmasını da tamamladı. Kapsamlı çalışmada 2 kilometre dere ıslahı yapıldı. Proje, Buca'nın aşırı yağışlara karşı direncini artırmasının yanında, yağmur sularının Körfez'e kirlenmeden ulaşmasının sağlanması açısından da büyük öneme sahip. İmalatlar tamamlandığında Buca'nın neredeyse tamamında birleşik sistemli altyapı uygulaması sona erecek.