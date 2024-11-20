İZSU'dan Çeşme'deki Atık Su Açıklaması - Son Dakika
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İZSU'dan Çeşme'deki Atık Su Açıklaması

İZSU\'dan Çeşme\'deki Atık Su Açıklaması

İZSU, Çeşme'de denize arıtılmadan atık su deşarjı iddialarının asılsız olduğunu duyurdu.

20.11.2024 14:50
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(İZMİR) - İZSU Genel Müdürlüğü, bazı sosyal medya hesapları ve yayın organlarında yer alan "Çeşme ilçesinde evsel atık suların arıtılmadan denize deşarj edildiği şeklindeki haberlerin asılsız olduğunu" açıkladı.

İZSU'dan yapılan açıklamada, Çeşme'deki arıtma tesisinin tam kapasite ile yedi gün yirmi dört saat çalıştığı, Sürekli Atıksu İzleme Sistemi (SAİS) sayesinde kurulu atık su analiz sonuçlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veri tabanına aktarıldığı belirtildi.

Tesisin deşarj noktasının yakınındaki mavi bayraklı Piyade Koyu'ndan alınan numunelerin söz konusu iddiaları boşa çıkardığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çeşme'nin Alaçatı Mahallesi'nde bulunan Çeşme İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisimiz hem günlük olarak Genel Müdürlüğümüzün ilgili birimleri hem de ayda iki defa Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın denetimine tabi tutulmaktadır.  Geçtiğimiz yıl Kasım ayında, tesisimizdeki proses havuzunun perde duvarlarından biri yan yatarak kullanılamaz hale gelmişse de tesisimiz tüm üniteleri ile tam kapasite ile çalışarak günlük 19-20 bin metreküp atık su arıtımını gerçekleştirilmiştir. İlerleyen günlerde ise havuzdaki onarım ve imalat çalışmaları tamamlanarak ve mekanik ekipmanlar da yenilenerek, proses havuzu yaz döneminde devreye alınmıştır. Hali hazırda tesisimizde Sürekli Atıksu İzleme Tebliği kapsamında Sürekli Atıksu İzleme Sistemi(SAİS) kurulu olup buradaki atık su analizlerinin sonuçları periyodik ve gerçek zamanlı olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veri tabanına aktarılmaktadır."

"Deniz suyu parametrelere uygun"

"Bütün bu takip, kontrol ve denetim mekanizmalarının yanı sıra; tesisimizin deşarj hattının geçtiği bölgede bulunan koylardan Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından da yüzme suyu kalitesinin izlenmesi amacıyla numuneler alınmaktadır. Bunların sonuçları ise ortadadır. Bu sonuçlara göre deniz suyu değerlerinin Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği'nde belirtilen standartlarda olduğu görülmektedir. Bu işlemin takibi de rahatlıkla yapılabilmektedir. Tesisimizin deşarj noktasına yakın olan ve 'Mavi Bayrak' alan Piyade Koyu'ndan alınan numuneler ise bu gerçekliğe işaret etmekte ve 2010 yılından bu yana alınan bütün sonuçlar deniz suyunun ilgili parametrelere uygun şekilde olduğunu göstermektedir. Kamuoyunun bilgisine önemle arz ederiz."

Kaynak: ANKA

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