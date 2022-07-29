İZSU'dan tasarruf uyarısı: "Barajlarımızda risk yok ama yine de su kullanımında tasarrufa dikkat edelim"

İZMİR - İzmir'in su ihtiyacını karşılayan en önemli su kaynaklarından olan Tahtalı Barajı'nda aktif doluluk oranı yüzde 52 olarak ölçüldü. 170 milyon 369 bin metreküp su bulunan baraj, hiç yağmur yağmasa bile İzmir'e 450 gün yetecek kadar suya sahip. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yetkilileri, susuzluk riski olmasa da vatandaşlara tasarruf uyarısında bulundu.

İZSU Su Arıtma Dairesi Başkanı Hakan Alpsoykan, İzmir'deki barajların doluluk oranlarına ilişkin bilgilendirmede bulundu. İzmir'in hem yeraltı suyu hem de yüzeysel su kaynaklarından beslendiğini hatırlatan Alpsoykan, "Yüzeysel su kaynağı olarak Tahtalı Barajı, en önemli su kaynağımız. Tahtalı Barajı'nda şu anda 170 milyon 369 bin metreküp suyumuz bulunuyor. Aktif doluluk oranı ise yüzde 52. Bu su, hiç yağmur yağmazsa tahmini olarak İzmir'e 450 gün yetecek bir miktara tekabül ediyor" dedi.

İzmir barajlarının durumu

Çeşme Kutlu Aktaş Barajı'nda 11 milyon 188 bin metreküp su bulunduğunu ve yüzde 66 aktif doluluk oranı olduğunu ifade eden Alpsoykan, İzmir'deki barajlarla ilgili şu bilgileri verdi: "Çeşme Kutlu Aktaş Barajı'ndaki bu miktar, hiç yağmur yağmazsa tahmini olarak 770 gün boyunca yetecek kadar su demek oluyor. Balçova Barajı'nda 160 günlük bir suyumuz var, 3 milyon 170 bin metreküp su mevcut. Tahtalı'dan sonra en önemli su kaynağımız Gördes Barajı. Ancak burada hem yeteri kadar su yok hem de su iletim hattında bir arıza var. Seviye olarak yüksek olduğu için İzmir'in hem güney hem kuzey aksını besleyebilir. Gördes'teki doluluk oranı maalesef yüzde 4.78 ve 39 milyon metreküp suyumuz mevcut. Ürkmez Barajı'nda da bin gün yetecek kadar suyumuz mevcut."

Tasarruf uyarısı

Kullanıcılara tasarruf uyarısında da bulunan Alpsoykan, "Dünyada tatlı su kaynakları çok değerli. Bu kaynakları çok dikkatli ve özenli kullanmalıyız. Mevcut su durumu şu anda çok büyük bir risk teşkil etmiyor ama risk teşkil etmiyor diye suyu tasarruflu kullanmamak olmaz. İzmir için ciddi şekilde endişe duyulacak bir susuzluk durumu söz konusu değil ancak herkes ev ve işyerlerinde suyu tasarruflu kullanmak zorunda" diye konuştu.

En yüksek doluluk oranı 2015'te

Barajların dolması için yağışlı gün sayısının çok önemli olduğunu vurgulayan Alpsoykan, "2021 yılının ekim ayıyla 2022 yılının mart ayı arasında Tahtalı Barajı'na 680 milimetre yağış almışız. Bir önceki sene 950 milimetre, ondan bir önceki sene de 611 milimetre yağış almışız. 2018-2019 periyodunda ise metrekareye bin 80 milimetre yağış ile en yüksek yağışı almışız. Son 8 seneye baktığımızda doluluk oranı olarak şu anki durumdan daha kötü 3 yılımız var. 2015 yılında Tahtalı Barajı'nda yüzde 86 ile en yüksek doluluk oranına ulaşmışız" bilgisini verdi.