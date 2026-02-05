İZVAK'tan İzmir Spor Kulüplerine Vizyon Metni - Son Dakika
İZVAK'tan İzmir Spor Kulüplerine Vizyon Metni

05.02.2026 12:29
İZVAK, İzmir spor kulüplerinin kentle entegrasyonu için destek modelleri önerdi.

İZMİR Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK), kentin asırlık spor kulüplerinin kent değeri olarak konumlandırılması için vizyon metni yayınladı. İZVAK yönetiminin yayınladığı metinde spor kulüpleri için finansal olmayan destek modelleri sıralandı. Kent-Kulüp Stratejik İş Birliği Platformu Kurulması, Kulüplerin Kent Tanıtımına Entegrasyonu Sağlanması, Kent Gelişim Planları'nın Kulüp Gelişim Planları ile Örtüştürülmesi, Sponsorluk Anlayışının Yeniden Tanımlanması ve Asırlık Kulüpler İçin Kültürel Miras Yaklaşımı başlıklarını içeren metinde spor kulüplerinin kent paydaşlarıyla hareket edip ortak destek bulması için geliştirilen öneriler sıralandı. Vizyon metninde şu açıklamalar yer aldı:

"İzmir futbol kulüpleri için 2025-26 sezonu, sportif sonuçlar açısından arzu edilen tabloyu henüz ortaya koymamış olabilir. Ancak bugün yaşanan sorunları yalnızca sahaya, teknik kadrolara ya da anlık performanslara indirgemek, sorunun özünü gözden kaçırmak olacaktır. Bizce asıl sorun; uzun yıllardır biriken ve artık yapısal hale gelen ekonomik kırılganlıklar, buna bağlı yönetimsel eksiklikler ve en önemlisi de spor kulüplerimizin kent vizyonu, tanıtımı ve ekonomisiyle yeterince entegre edilememesidir. Oysa spor kulüplerimiz, yalnızca destek bekleyen yapılar ve sportif organizasyonlar değil, doğru modellerle ele alındığında kent markasına, tanınırlığına ve ekonomisine olağanüstü katkı sağlayabilecek çok önemli aktörlerdir.

Kulüplerimiz, kentimizin en güçlü sosyal kurumları ve ortak hafızasıdır. Ne var ki bu büyük potansiyel, sporun paydaşları ve kent karar mekanizmaları tarafından yeterince fark edilmemiş ve bütüncül bir bakışla değerlendirilmemiştir. Bu yaklaşım eksikliği, sponsorluk ilişkilerinden yatırım talebine, kentin dış algısından iç motivasyonuna kadar uzanan zincirleme bir değer kaybına yol açmaktadır. Dünyada sporun ve özellikle futbolun kent değeri üzerindeki etkisini doğru okuyan şehirler, kulüplerini bir yük olarak değil, kentlerinin lokomotifi olarak konumlandırmışlardır. Bu kentler, sporun yarattığı görünürlük ve marka gücünü, turizmden ticarete, kültürden yatırıma uzanan geniş bir etki alanına dönüştürmeyi başarmıştır.

İzmir olarak, spor kulüplerimizin varlığı ile eşsiz bir hazineye sahibiz. ve bu hazine, bugün her zamankinden daha fazla ilgiye, korumaya ve akılcı destek modellerine ihtiyaç duymaktadır. Bu noktada yapılması gereken, konuyu yalnızca ekonomik yardım başlığına sıkıştırmak değildir. Aksine, böyle bir yaklaşım sorumluluğu daraltır ve olayın gerçek değerini küçültür. Özellikle iş dünyasının da zorlu ekonomik koşullardan geçtiği bir dönemde, finansal katkının ötesinde onlarca farklı destek modeli mümkündür."

Kaynak: DHA

