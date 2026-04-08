Jaden Smith'ten Jackie Chan'e duygusal doğum günü mesajı
Jaden Smith'ten Jackie Chan'e duygusal doğum günü mesajı

Jaden Smith’ten Jackie Chan’e duygusal doğum günü mesajı
08.04.2026 13:17
Karate Kid filminde birlikte rol alan Jaden Smith, usta oyuncu Jackie Chan’in doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı. Smith’in sözleri hayranlarını da duygulandırdı.

2010 yapımı Karate Kid filminde birlikte kamera karşısına geçen Jaden Smith ile Jackie Chan arasındaki bağ yıllar sonra da devam ediyor. Genç oyuncu, Jackie Chan’in doğum gününü sosyal medya üzerinden yaptığı anlamlı paylaşımla kutladı.

DUYGUSAL MESAJ PAYLAŞTI

Jaden Smith, Jackie Chan için paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Seni seviyorum. Hayatımı değiştirdin ve bana asla unutamayacağım şeyler öğrettin. Sensiz asla bugün olduğum gibi olamazdım. Sen bir efsanesin, bir simge ve bir lidersin. Doğum günün kutlu olsun. Yakında görüşmek üzere."

USTA-ÇIRAK BAĞI DEVAM EDİYOR

Filmde usta ve öğrenciyi canlandıran ikilinin gerçek hayatta da güçlü bir bağ kurduğu bilinirken, Smith’in paylaşımı bu ilişkinin yıllar geçse de devam ettiğini bir kez daha gösterdi.

JACKİE CHAN KİMDİR?

Jackie Chan, Hong Konglu dünyaca ünlü bir aksiyon oyuncusu ve dövüş sanatları ustasıdır. Özellikle kung-fu filmleri ve tehlikeli sahneleri dublör kullanmadan oynamasıyla tanınır. Karate Kid, Rush Hour ve Police Story gibi yapımlarla büyük ün kazanmıştır. Aksiyon ile komediyi birleştiren tarzı sayesinde sinema tarihinin en ikonik isimlerinden biri olarak kabul edilir.

Jackie Chan, Jaden Smith, Doğum Günü, Magazin, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
