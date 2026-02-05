Jale İnan 2025 Ödülü Prof. Dr. Sarvan'a - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Jale İnan 2025 Ödülü Prof. Dr. Sarvan'a

Jale İnan 2025 Ödülü Prof. Dr. Sarvan\'a
05.02.2026 22:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Emine Fulya Deniz Sarvan, Jale İnan 2025 Yılın Kadını Ödülü'ne layık görüldü.

Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) bünyesindeki Antalya Kadın Müzesince "Jale İnan 2025 Yılın Kadını Ödülü"ne, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Akdeniz Şube Başkanı Prof. Dr. Emine Fulya Deniz Sarvan layık görüldü.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Kültür Sanat'ta düzenlenen törende yaptığı konuşmada, ödülün Jale İnan adına verilmesinin değerli olduğunu belirtti.

Kadınların toplumdaki önemi üzerine konuşan Şahin, şunları kaydetti:

"Kadınlarımıza değer vermemizin sebebi onların bu değeri fazlasıyla hak etmeleridir. Bunu defalarca da kanıtlamışlardır. Bugün de kanıtlıyorlar, Jale hoca Türk arkeolojisinin annesi, ondan sonra da devam ediyor. Bugün bütün akademik dünyada kadınlar çok etkililer. Dünyanın açık ara akademik kadrolarda kadın oranı en yüksek ülkesi Türkiye'dir, bununla gurur duyuyoruz."

ATAV Yönetim Kurulu Başkanı Emir Gündal da güçlü kadının güçlü bir toplum anlamına geldiğini ifade etti.

Kadının emeğinin somut adımlarla desteklenmesi gerektiğini aktaran Gündal, kadın dayanışmasını, gücünü ve birlikte üretmenin değerini vurgulamak için bir arada olduklarını söyledi.

"Jale İnan 2025 Yılın Kadını Ödülü"ne değer bulunan Prof. Dr. Sarvan ise İnan'ı rahmetle andığını, ödüle layık görülmenin kendisi için büyük bir onur olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından Sarvan'a ödülü takdim edildi.

Törene, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Jale İnan'ın oğlu Prof. Dr. Hüseyin İnan ve çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA

Jale İnan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Jale İnan 2025 Ödülü Prof. Dr. Sarvan'a - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni görüntüler ortaya çıktı “Taksi beni sevmiyor“ dedi, durağı talan etti Yeni görüntüler ortaya çıktı! "Taksi beni sevmiyor" dedi, durağı talan etti
Sakarya’da fıkra gibi olay: Kurtarmaya gelen de battı Sakarya'da fıkra gibi olay: Kurtarmaya gelen de battı
Pedofili sapık Epstein’in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi Pedofili sapık Epstein'in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi
Fenomenler şimdi yandı Bunu yapanları hapis cezası bekliyor Fenomenler şimdi yandı! Bunu yapanları hapis cezası bekliyor
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
Karısını hunharca katleden zanlıdan akıllara ziyan sözler Karısını hunharca katleden zanlıdan akıllara ziyan sözler

23:36
Domenico Tedesco, UEFA listesine eklemeyeceği iki ismi açıkladı
Domenico Tedesco, UEFA listesine eklemeyeceği iki ismi açıkladı
23:15
Tahliye olan Zeydan Karalar’dan ilk açıklama
Tahliye olan Zeydan Karalar'dan ilk açıklama
23:06
Tribünden düşen Kocaelisporlu taraftardan acı haber geldi
Tribünden düşen Kocaelisporlu taraftardan acı haber geldi
22:40
Suriye’de düzenlenen silahlı saldırılarda 3 güvenlik görevlisi yaralandı
Suriye'de düzenlenen silahlı saldırılarda 3 güvenlik görevlisi yaralandı
22:33
Lise öğrencisini döverek hastanelik eden 4 kişi tutuklandı
Lise öğrencisini döverek hastanelik eden 4 kişi tutuklandı
22:22
İran, Basra Körfezi’nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu
İran, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 23:54:39. #7.11#
SON DAKİKA: Jale İnan 2025 Ödülü Prof. Dr. Sarvan'a - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.