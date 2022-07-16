James Webb uzay teleskobunun yeni hedefi belli oldu!

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), evrenin keşfi için birçok ülkeyle birlikte uzun yıllardır üzerinde çalıştığı James Webb uzay teleskobu, evrenin bilinmeyenlerine ışık tutmaya hazırlanıyor. İnsanlık tarihinin en büyük teleskobu, sadece uzak galaksileri gözlemlemeyecek.

James Webb uzay teleskobu, Güneş sistemini inceleyecek

Evren hakkında birçok bilinmeyene ışık tutması beklenen teleskop, artık görevine başladı. Geçtiğimiz günlerle birbirinden ilginç görseller yayınlayan teleskobun ilginç bir hedefi bulunuyor. Teleskop, Güneş sisteminin tüm ayrıntılarını gözler önüne serecek.

James Webb, Jüpiter ve uyduları aynı karede yakaladı

Webb uzay teleskobu, 24 Ocak günü 10 yıl boyunca çalışacağı Dünya'dan 1 buçuk milyon kilometre ötedeki Langrange-2 (L2)noktasına ulaşmıştı. Geçtiğimiz günlerde de ilk renkli görselini yayınlayan teleskobun daha birçok ilginç hedefi bulunuyor.

Kızılötesinde erken evren, Süper Dünyalar ve dahası

Hubble Teleskobu'ndan 100 kat güçlü olan James Webb, bir diğer anlamda zamanda yolculuk yaparak 13,5 milyar ışık yılı öncesini görebilecek. Bu süreçte Kızılötesinde erken evren,TRAPPIST-1 sistemi, Süper Dünyalar gibi insanlığın çok fazla bilgi sahibi olmadığı hedefleri inceleyecek.

İşte Webb'in 10 ilginç gözlem hedefi…

Kızılötesinde erken evren

En uzak ve en eski galaksiler

Jüpiter büyüklüğünde ötegezegenler

Aynı anda 100 Galaksi

Süper Dünyalar

TRAPPIST-1 sistemi

Organik moleküller ve gezegen doğumu

Yaratılışın Sütunları

Jüpiter, halkaları ve uyduları

Asteroitler ve Dünya'ya Yakın Nesneler (NEO)

James Webb uzay teleskobu önemli buluşlar yakalayabilir mi? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşınız.