Jandarma Çocuklara Karne Hediyesi Verdi

Gaziantep'te jandarma ekipleri sorumluluk bölgesinde bulunan okulları ziyaret ederek öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2025-2026 eğitim öğretim yılı birinci döneminin sona ermesiyle sorumluluk bölgesindeki okullarda düzenlenen karne dağıtımı etkinliklerine katılarak öğrencilerin karne heyecanlarına ortak oldu.
Ziyaretler sırasında öğrencilere "Jandarma Çocuk Broşürü" ve çeşitli hediyeler de verilerek bilgilendirme faaliyeti icra edildi. - GAZİANTEP
