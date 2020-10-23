Jandarma'dan aile içi şiddetle mücadele eğitimi - Son Dakika

Jandarma'dan aile içi şiddetle mücadele eğitimi
23.10.2020 15:26
Ardahan İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı kapsamında; köyler gezilerek aile içi ve kadına karşı şiddeti önleme konusunda vatandaşlar bilgilendiriliyor.
Ardahan İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı kapsamında; köyler gezilerek aile içi ve kadına karşı şiddeti önleme konusunda vatandaşlar bilgilendiriliyor.
Jandarma ekipleri, merkeze bağlı Hasköy köyünde ikamet eden kadınlara yönelik 'Aile İçi Şiddetle Mücadele' konulu seminer düzenlendi. Seminerde kadına yönelik şiddetin kaynakları ve mücadele yöntemlerinin yanı sıra şiddete uğrayan kadınların neler yapabileceği ve hakları konusunda bilgi verildi.
Vatandaşlar da jandarmaya bu çalışmadan dolayı teşekkür etti. - ARDAHAN
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