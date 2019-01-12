Jandarma'dan Yol Uygulaması
29 dakika önce
Antalya'nın Alanya İlçesi'nde jandarma D 400 karayolu üzerinde gerçekleştirdiği yol uygulamasında kimlik kontrolü yaptı.
Antalya
'nın Alanya
İlçesi'nde jandarma D 400
karayolu üzerinde gerçekleştirdiği yol uygulamasında kimlik kontrolü yaptı.
Alanya İlçe Jandarma
Komutanlığı İncekum jandarma karakolu görevlileri Antalya- Alanya D 400 karayolu üzeri İncekum Avsallar
bölgesinde yol denetimlerine devam ediyor. Denetim kapsamında jandarma, vatandaşların huzur ve güveni için durdurdukları araçlarda kimlik kontrolü ve araçlara ait evraklarını kontrol etti. Jandarma görevlileri, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda da uyarılarda bulundu. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 03:16 Kaynak: İHA
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