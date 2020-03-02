Jandarma ekiplerine "bağımlılık" eğitimi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Jandarma ekiplerine 'bağımlılık' eğitimi - Son Dakika

Jandarma ekiplerine "bağımlılık" eğitimi

6 saat önce

Kilis'te jandarma personeline ütün, alkol, madde ve internet bağımlılığı konusunda eğitim verildi.

Jandarma ekiplerine

Kilis'te jandarma personeline ütün, alkol, madde ve internet bağımlılığı konusunda eğitim verildi.


Kilis İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli personele 1-7 Mart Yeşilay Haftası etkilikleri konusunda Yeşilay Danışmanlık Merkezinde (YEDAM) görevli uzman Rabia Alioğlu tarafından tütün, alkol, madde ve İnternet bağımlılığı konusunda eğitim ve seminer verildi. Alioğlu, Tütün, alkol, madde ile İnternet bağımlılığına karşı neler yapılacağı, kurtulma yöntemleri konusunda detaylı bir şekilde sunum yaptı. - KİLİS

Jandarma, Kilis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 10:14 Kaynak: İHA
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