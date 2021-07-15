Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği, 15 Temmuz şehitlerini verdiği konserle andı - Son Dakika

15 Temmuz şehitleri, darbe girişiminin beşinci yılında Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliğinin konseriyle anıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Ulus'taki Atatürk Anıtı önündeki konserde 14 seçkin eser seslendirildi.

Vatandaşların hatıra fotoğrafı çekip, marş ve eserlere eşlik ettiği konser 40 dakika sürdü.

İzleyenlerin duygu dolu anlar yaşadığı konserde şu eserler seslendirildi:

"Devlet Marşı, Mehterhane-i Hakani Marşı, Bu Bayrak, 15 Temmuz Marşı, Abdülhamithan Marşı, Plevne Marşı, Genç Osman, Estergon Kalesi, Hücum Marşı ve Gülbang, Tekbir ve Cenk Marşı, Buna Er Meydanı Derler, Tarihi Çevir, Fetih Marşı ve Eski Malazgirt Marşı."