Son Dakika Haberleri: Jandarma Genel Komutanlığı'nda Görevli 52 Astsubaya Gözaltı Kararı

Jandarma Genel Komutanlığı'nda Görevli 52 Astsubaya Gözaltı Kararı

2 saat önce

ANKARA'da, FETÖ/PDY'nin 'Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki yapılanması'na yönelik soruşturmada, tamamı muvazzaf 52 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.

Jandarma Genel Komutanlığı'nda Görevli 52 Astsubaya Gözaltı Kararı, System.String[]
ANKARA'da, FETÖ/PDY'nin 'Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki yapılanması'na yönelik soruşturmada, tamamı muvazzaf 52 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yazılı açıklamasına göre, Jandarma Genel Komutanlığı'nda görev yapan bazı askerlerin, FETÖ/PDY'nin 'mahrem imamları' ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarından 'periyodik arama' sistemiyle haberleştikleri belirlendi. Soruşturma kapsamında, daha önce yapılan operasyonlarda 'etkin pişmanlık'tan yararlananların ifadeleri ve teşhisleri ile örgütle irtibatları tespit edilen 52 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi. Bazıları gözaltına alınan şüphelilerin tamamının aktif görevde olduğu, gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütüldüğü bildirildi. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:19 Kaynak: DHA

Ankara, Güncel
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