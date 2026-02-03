Jandarma, Hırsızlık Zanlısını Yakaladı

Aydın'ın Köşk ilçesinde bilişim sistemleri üzerinden hırsızlık suçundan aranan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Aydın genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre jandarma ekiplerince Köşk ilçesinde 'Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık' suçundan aranan ve hakkında 5 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A. (26) isimli şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN