Jandarma, Kan Bağışı Kampanyasına Destek Verdi

Kilis'in Musabeyli İlçesinde Jandarma Komutanlığı personeli, Türk Kızılayı tarafından yürütülen kan bağışı kampanyasına katılarak kan bağışının hayati önemi konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladı.
Musabeyli İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, Türk Kızılayı tarafından yürütülen kan bağışı kampanyasına destek verdi.
Sosyal sorumluluk bilinciyle kampanyaya katılan jandarma personeli, kan bağışında bulunarak örnek bir davranış sergiledi. Gerçekleştirilen faaliyetle kan bağışının hayati önemi konusunda farkındalık oluşturulmasının amaçlandığı belirtildi. - KİLİS
