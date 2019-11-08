Jandarma, lösemili çocukları sevindirdi

Malatya İl Jandarma Komutanlığı tarafından, "Lösemili Çocuk Haftası" kapsamında hastanede tedavi gören çocuklar ziyaret edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısım Amirliğince Turgut Özal Tıp Merkezi'nde tedavi gören çocuklara hediye verildi.

Hastanede lösemili çocuklarla bir araya gelen Jandarma personelleri bir süre sohbet etti.

Jandarma personellerini karşılarında gören çocuklar büyük mutluluk yaşadı.

Hastane yönetimi ve aileler, ziyaretten dolayı çocukların çok mutlu olduklarını ve gösterilen ilgiden dolayı teşekkür ettiklerini kaydetti.

Ziyarete, Malatya İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce'nin eşi Songül İnce ve jandarma personelleri katıldı.