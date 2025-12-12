Jandarma\'nın uyuşturucu operasyonunda 110 kişi tutuklandı

29 ilde Jandarma tarafından düzenlenen ve 2 haftadır süren narkotik operasyonlarda 110 kişi tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 29 ilde Jandarma tarafından 2 haftadır devam eden operasyonlara ilişkin paylaşımda bulundu.

BAKAN YERLİKAYA: ZEHİR TACİRLERİYLE ÜLKEMİZ VE İNSANLIK ADINA MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ