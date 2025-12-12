Jandarma'nın uyuşturucu operasyonunda 110 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Jandarma'nın uyuşturucu operasyonunda 110 kişi tutuklandı

Haberin Videosunu İzleyin
Jandarma\'nın uyuşturucu operasyonunda 110 kişi tutuklandı
12.12.2025 07:54  Güncelleme: 08:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Jandarma\'nın uyuşturucu operasyonunda 110 kişi tutuklandı
Haber Videosu

29 ilde düzenlenen operasyonlarda 1.6 ton uyuşturucu ve hap ele geçirildi. 110 kişi tutuklandı.

29 ilde Jandarma tarafından düzenlenen ve 2 haftadır süren narkotik operasyonlarda 110 kişi tutuklandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 29 ilde Jandarma tarafından 2 haftadır devam eden operasyonlara ilişkin paylaşımda bulundu.

BAKAN YERLİKAYA: ZEHİR TACİRLERİYLE ÜLKEMİZ VE İNSANLIK ADINA MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Bakan Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi: "1 ton 628 kilogram uyuşturucu madde ile 750 bin 238 adet uyuşturucu hap ele geçirerek, insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik. 345 şüpheliyi yakaladık. 110'u tutuklandı. 59'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca; Antalya, Denizli, Aydın, İstanbul, Mardin, Diyarbakır, Van, Şanlıurfa, Tekirdağ, Çorum, Adana, Ağrı, Gaziantep, Kocaeli, Kırıkkale, Hakkari, Manisa, Ordu, Düzce, Isparta, Kayseri, Sakarya, Samsun, Afyonkarahisar, Malatya, Hatay, Ankara, Kastamonu ve Aksaray'da 2 bin 430 narkotik ve asayiş ekibi, 6 bin 75 personel ile analiz ve takip timlerinin katılımıyla operasyonlar gerçekleştirdik. Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Gençlerimizin hayatını çalmaya cüret eden, o zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz."
Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, Operasyon, Narkotik, Jandarma, Güvenlik, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Jandarma'nın uyuşturucu operasyonunda 110 kişi tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bıçak parası vermeyenleri taburcu etmeyen doktor görevine döndü Bıçak parası vermeyenleri taburcu etmeyen doktor görevine döndü
MHP’den “Terörsüz Türkiye“ raporu MHP'den "Terörsüz Türkiye" raporu
Gözaltı sonrası herkes Güllü’nün kızının bu görüntüsünü paylaşıyor Gözaltı sonrası herkes Güllü'nün kızının bu görüntüsünü paylaşıyor
Habertürk’ün Mehmet Akif Ersoy’un tutukluluk haberini veriş şekline bakın Habertürk'ün Mehmet Akif Ersoy'un tutukluluk haberini veriş şekline bakın
Hakan Ural programda neden yoktu İşte merak edilen o açıklama... Hakan Ural programda neden yoktu? İşte merak edilen o açıklama...
Güllü’nün kızı kaçış için her şeyi göze almış şte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke Güllü'nün kızı kaçış için her şeyi göze almış! şte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke

09:30
Sürpriz sonuçlar var: İşte 26 ilde yapılan son seçim anketi
Sürpriz sonuçlar var: İşte 26 ilde yapılan son seçim anketi
09:07
Kerem Aktürkoğlu, Avrupa Ligi’nde tarihe geçti 18 yıl sonra bir ilk
Kerem Aktürkoğlu, Avrupa Ligi'nde tarihe geçti! 18 yıl sonra bir ilk
08:57
Dün gece neler yaptı neler Talisca Fenerbahçe tarihine geçti
Dün gece neler yaptı neler! Talisca Fenerbahçe tarihine geçti
08:51
Erdoğan’dan Putin’in de katıldığı Türkmenistan’daki zirvede çarpıcı “savaş“ mesajı
Erdoğan'dan Putin'in de katıldığı Türkmenistan'daki zirvede çarpıcı "savaş" mesajı
08:12
Başsavcılıktan Barış ve Abdülkerim için gündemi sarsan iddiaya yanıt
Başsavcılıktan Barış ve Abdülkerim için gündemi sarsan iddiaya yanıt
07:45
Güllü’nün ölümünde yeni görüntüler dosyaya sunuldu
Güllü'nün ölümünde yeni görüntüler dosyaya sunuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2025 09:46:24. #7.12#
SON DAKİKA: Jandarma'nın uyuşturucu operasyonunda 110 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.