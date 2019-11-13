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Jandarma, öğrencilere gezi ve sinema etkinliği düzenledi

7 saat önce

Malatya İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği ekipleri tarafından öğrencilere gezi ve sinema etkinliği düzenlendi.

Jandarma, öğrencilere gezi ve sinema etkinliği düzenledi, System.String[]

Malatya İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği ekipleri tarafından öğrencilere gezi ve sinema etkinliği düzenlendi.

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğanyol ilçesi Gökçe İmam Hatip Ortaokulu ve Koldere Ortaokulu öğrencilerine tabiat parkı hayvanat bahçesini gezdirerek, sinemaya götürdü.

Daha önce televizyondan gördükleri hayvanları ilk defa yakından gören öğrenciler, büyük mutluluk yaşadı.

Tabiat Parkı gezisi sonrasında öğrencilere sinema izletildi.

Okul yönetimi ise öğrencilerin hayatlarında ilk kez sinemaya gittiklerini ve gösterilen ilgiyi hayatları boyunca unutmayacaklarını belirtti.

Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 03:46 Kaynak: AA
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