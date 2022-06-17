Jandarmadan baz istasyonu farelerine operasyon

Çorum'da baz istasyonları ile ev ve işyerlerinden hırsızlık yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'nca 2020-2021-2022 yılları arasında meydana gelen baz istasyonları ve diğer hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatıldı. Jandarmanın Dedektifleri (JASAT) ve Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince uzun süreli yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenlendi.

17 hırsızlık olayı aydınlatıldı

Operasyonlarda merkez ilçe, Alaca, Oğuzlar ve Osmancık ilçelerinde meydana gelen 10 baz istasyonundan hırsızlık, kent merkezindeki 3 iş yerinden hırsızlık, 2 kablo hırsızlığı, 1 otodan hırsızlık ve 1 evden hırsızlık olayı olmak üzere toplam 17 faili meçhul olay aydınlatılırken, 17 şüpheli de yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılardan 10'u ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, haklarında düzenlenen soruşturma evrakıyla birlikte adli makamlara sevk edilen 7 şüpheliden 2'si tutuklandı, 5'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Çorum İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Çorum İl Jandarma Komutanlığı olarak 183 yıldır vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması maksadıyla icra edilen özverili çalışmalara önümüzdeki dönem içerisinde de aralıksız devam edilecektir" ifadelerine yer verildi. - ÇORUM