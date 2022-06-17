Jandarmadan baz istasyonu farelerine operasyon - Son Dakika
Üye Girişi

Jandarmadan baz istasyonu farelerine operasyon

17.06.2022 16:55
Jandarmadan baz istasyonu farelerine operasyon

Çorum'da baz istasyonları ile ev ve işyerlerinden hırsızlık yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çorum'da baz istasyonları ile ev ve işyerlerinden hırsızlık yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'nca 2020-2021-2022 yılları arasında meydana gelen baz istasyonları ve diğer hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatıldı. Jandarmanın Dedektifleri (JASAT) ve Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince uzun süreli yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenlendi.

17 hırsızlık olayı aydınlatıldı

Operasyonlarda merkez ilçe, Alaca, Oğuzlar ve Osmancık ilçelerinde meydana gelen 10 baz istasyonundan hırsızlık, kent merkezindeki 3 iş yerinden hırsızlık, 2 kablo hırsızlığı, 1 otodan hırsızlık ve 1 evden hırsızlık olayı olmak üzere toplam 17 faili meçhul olay aydınlatılırken, 17 şüpheli de yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılardan 10'u ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, haklarında düzenlenen soruşturma evrakıyla birlikte adli makamlara sevk edilen 7 şüpheliden 2'si tutuklandı, 5'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Çorum İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Çorum İl Jandarma Komutanlığı olarak 183 yıldır vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması maksadıyla icra edilen özverili çalışmalara önümüzdeki dönem içerisinde de aralıksız devam edilecektir" ifadelerine yer verildi. - ÇORUM

Jandarmadan baz istasyonu farelerine operasyon
Jandarmadan baz istasyonu farelerine operasyon
Jandarmadan baz istasyonu farelerine operasyon
Jandarmadan baz istasyonu farelerine operasyon
Jandarmadan baz istasyonu farelerine operasyon
Jandarmadan baz istasyonu farelerine operasyon
Jandarmadan baz istasyonu farelerine operasyon

YORUMLAR
500
Karaman'da bağ evlerinden hırsızlık şüphelileri tutuklandı Karaman'da bağ evlerinden hırsızlık şüphelileri tutuklandı
Kaynak: İHA

Jandarma, JASAT, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan baz istasyonu farelerine operasyon - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:02 Yabancı uyruklu hamile kadın ile 4 yaşındaki oğlu, yol kenarındaki otobüste ölü bulundu!
16:59 Kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi! Müdafi avukat: Ancak alkışlıyoruz
16:50 Hakan Ural eski patronu Acun Ilıcalı'yı hedef aldı: Ondan 'gerçekten' kelimesini alın, konuşamaz
16:41 Meral Akşener'in önünü kesen çocuklar ağlayarak: Ekonomik koşullar nedeniyle test kitabı alamadım
16:35 Ayrıldığı eşini vuran katil olay anını anlattı: 'Çocuklar senden değil' deyince öldürdüm
16:28 Kuyumcudan aldığı kartonların arasında 100 bin TL değerinde altın ve pırlanta yüzük bulan kağıt toplayıcısının yaptığı takdir topladı
16:22 Çölleşmeye karşı verilen mücadele zaferle sonuçlandı! Sazoba Mahallesi'ne 101 bin fidan dikildi
16:16 Sadio Mane'den tartışılacak açıklama: Evleneceğim kadın sosyal medya kullanmamalı
16:11 Norveç ile imzalanan anlaşmanın tek taraflı olması sosyal medyada tepki çekti
15:50 Trabzonspor 3 transferini resmen açıkladı! Tanıtım videosu sosyal medyanın gündemine oturdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 17:14:12. #1.13#
SON DAKİKA: Jandarmadan baz istasyonu farelerine operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement