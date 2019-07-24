Son Dakika Haberleri: Jandarmadan besicilere hırsızlık uyarısı
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Jandarmadan besicilere hırsızlık uyarısı

1 saat önce

Kavak İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Karaköse, besicileri hayvan hırsızlıklarına karşı uyardı.

Jandarmadan besicilere hırsızlık uyarısı, System.String[]
Kavak İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Karaköse, besicileri hayvan hırsızlıklarına karşı uyardı.
Kaymakam İbrahim Engin Şenay'ı ziyaret eden Karaköse, Kurban Bayramı öncesi alınan güvenlik önlemleri hakkında bilgi verdi.
Hayvan hırsızlıklarına karşı önlem olarak devriye sayısını arttıracaklarını söyleyen Karaköse, hayvan yetiştiricilerini hırsızlık olaylarına karşı daha dikkatli olmaları konusunda uyararak vatandaşların hırsızlık olayları ve şüpheli durumlarda zaman kaybetmeden 156 Jandarma İhbar Hattı'nı aramalarını istedi.
Karaköse, özellikle geceleri besi ahırlarının kontrol edilerek kapılarının açılmayacak şekilde kilitli tutulması ve çevresinin aydınlatılması gerektiğine dikkat çekti.
Kaymakam Şenay da jandarma ekiplerine çalışmalarında başarılar diledi
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Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 01:46 Kaynak: AA
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