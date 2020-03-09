Jandarmadan depremzede engelli gence tekerlekli sandalye sürprizi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Jandarmadan depremzede engelli gence tekerlekli sandalye sürprizi - Son Dakika

Jandarmadan depremzede engelli gence tekerlekli sandalye sürprizi

7 saat önce

Depremin yaşandığı Elazığ'da jandarma, bedensel ve zihinsel engelli 19 yaşındaki Samed Tekocak'a tekerlekli sandalye hediye etti.

Depremin yaşandığı Elazığ'da jandarma, bedensel ve zihinsel engelli 19 yaşındaki Samed Tekocak'a tekerlekli sandalye hediye etti.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından depremzedelerin yardımına koşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Aksaray Mahallesi'nde yaşayan 8 çocuklu ve evleri ağır hasar gören Tekocak ailesini ilk günden bu yana yalnız bırakmadı.

Jandarma ekipleri tüm ihtiyaçlarını karşıladıkları ailenin konteyner kente yerleşmesini sağladı.

Depremden etkilenen ailelere destek olmak için aralıksız çalışan jandarma, Tekocak ailesinin engelli çocukları Samed Tekocak'ın kırılan tekerlekli sandalyesinin yerine yenisini aldı.

Ekipler, sürpriz ziyaretle tekerlekli sandalye hediye ettikleri Tekocak'ı bir süre gezdirdi.

Baba Mehmet Tekocak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu süreçte jandarma hep yanımızda oldu. Çadır verdi. Bize sürekli yardımcı oldular. Hep yanımızdaydılar." dedi.

"Jandarmadan Allah razı olsun"

Tekocak, "Jandarmadan Allah razı olsun oğluma bayağı ilgi gösterdiler. Bugün daha büyük bir sürpriz yaptılar. Önümüz yaz, oğlumun sandalyesi yoktu. Allah razı olsun yeni bir tekerlekli sandalye getirdiler." diye konuştu.

Anne Nazlı Tekocak ise devletin sürekli desteğini gördüklerini ifade ederek, bundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Depremin kendilerini her anlamda etkilediğini anlatan Nazlı Tekocak, şunları kaydetti:

"Jandarma hep yanımızda oldu. Çadırımızı, gıdamızı onlar getirdi. Engelli oğlumun tüm ihtiyaçlarını giderdiler. Bugün de oğluma tekerlekli sandalye getirdiler. Allah onlardan razı olsun, oğlum çok sevindi. O sevinince biz daha iyi, daha da memnun oluyoruz. Oğlum da jandarma görevlilerini çok seviyor."

Jandarmadan depremzede engelli gence tekerlekli sandalye sürprizi

Jandarma, Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 10:53 Kaynak: AA
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