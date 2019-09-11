Jandarmadan okul servis araçlarına sıkı denetim

Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlaması ile birlikte, okul servis araçlarına ve okul çevresinde denetim yaptı.



Yeni eğitim-öğretim yılının başlaması ile birlikte, Bafra'da denetimlerini sıklaştıran İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, jandarma bölgesinde taşımalı eğitim sistemine göre faaliyet yürüten okul servis araçları ve sürücüleri, okul servis araçları yönetmeliğine göre denetlendi. Sürücüleri bilgilendiren ekipler öğrencilerin güvenli bir şekilde taşınması için uyarılarda bulundu. Denetimlerin süreceği bildirildi. - SAMSUN