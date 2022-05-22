Jandarmadan uyuşturucu kullanımına ve bulundurmaya geçit yok - Son Dakika
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Jandarmadan uyuşturucu kullanımına ve bulundurmaya geçit yok

22.05.2022 14:01
Jandarmadan uyuşturucu kullanımına ve bulundurmaya geçit yok

DÜZCE (İHA) – Düzce'de jandarma ekipleri yaptıkları uygulamalarda 29 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de jandarma ekipleri yaptıkları uygulamalarda 29 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde jandarma ekipleri tarafından Yeşiltepe köyü yolu üzerinde yaptıkları denetimde 5 şahıs üzerinde yapılan aramalarda 12 gram bonzai, 16 gram kubar esrar, 1 gram metamfetamin, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet uyuşturucu öğütme aparatı olmak üzere toplamda 29 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldılar. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Cumayeri, Jandarma, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan uyuşturucu kullanımına ve bulundurmaya geçit yok - Son Dakika


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