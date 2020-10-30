Jandarmadan uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda 2 ikamette çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında; Kocasinan ilçesinde 2 evde yapılan aramada; 17 gram kubar esrar, 17 gram metamfetamin, 6 adet sentetik hap ve 8 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili I.D., K.Y. yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği bildirildi. - KAYSERİ