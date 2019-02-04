Son Dakika Haberleri: Jandarmadan Yol Denetimi

Jandarmadan Yol Denetimi

1 saat önce

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından oluşturulan denetim noktalarında yol kontrolü ve asayiş uygulaması yapıldı.

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Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından oluşturulan denetim noktalarında yol kontrolü ve asayiş uygulaması yapıldı.

Kırıkkale'de D-200 karayolu üzerinde Balışeyh İlçe Jandarma ekipleri, araçların ruhsatları ve sürücülerin ehliyetlerini kontrol etmekle kalmayıp, yolcuların da genel bilgi tarama (GBT) işlemlerini gerçekleştiriyor.

Balışeyh Kaymakamı Mücahit Öztürk, kontrol noktasında denetimlere katılarak sürücülerle sohbet edip jandarmadan da denetimler hakkında bilgi aldı. - KIRIKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 05:32 Kaynak: İHA

Jandarma, Balışeyh, Kırıkkale, 3. Sayfa
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