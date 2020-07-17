Jandarmanın dev uyuşturucu operasyonunda 15 kişi tutuklandı - Son Dakika

Jandarmanın dev uyuşturucu operasyonunda 15 kişi tutuklandı

Denizli'de Jandarma ekipleri Acıpayam merkezli 22 farklı adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Denizli'de Jandarma ekipleri Acıpayam merkezli 22 farklı adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi. Jandarma Özel Harekat destekli operasyonda gözaltına alınan ve ardından adliyeye sevk edilen 20 şüpheli şahsın 15'i tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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Denizli İl Jandarma Komutanlığı ve Denizli Acıpayam İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler uyuşturucu ticareti yaptıkları bilgisine ulaştıkları şahısları teknik ve fiziki takibe aldı. Şahısların kimliğini ve adresini tespit eden ekipler, 8 aylık takip sonucu 22 ayrı adrese eş zamanlı dev operasyon gerçekleştirdi. Acıpayam merkezli olan operasyonda Serinhisar ve kent merkezinin de dahil olduğu 22 farklı adrese eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Jandarma Özel Harekat destekli operasyonda 149 gram eroin, 3 gram metamfetamin, 7 adet extacy, 15 gram kubar esrar, 3 adet 7.65 milimetre tabanca fişeği, 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar, Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli şahısların 15'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Öte yandan, adreslere yapılan operasyonda yakalanamayan 2 şüpheli şahsı arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli şahısların yakınlarının ise sinir krizi geçirdiği anlar dikkatlerden kaçmadı. - DENİZLİ

Acıpayam, Jandarma, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 15:45 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmanın dev uyuşturucu operasyonunda 15 kişi tutuklandı - Son Dakika
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