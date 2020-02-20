Son Dakika › Güncel › Jandarmanın durdurduğu araçta, 5 Sig Sauer tabanca ele geçirildi - Son Dakika
Jandarmanın durdurduğu araçta, 5 Sig Sauer tabanca ele geçirildi
6 saat önce
ESKİŞEHİR'de jandarma ekiplerince takip edilerek durdurulan araçta 'Sig Sauer' marka ruhsatsız ve seri numarasız 5 adet tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi Araçta bulunan 2 şüphelinin evlerinde yapılan aramada ise faturasız oldukları belirlenen hayvanlara ait cinsel içerikli gıda...
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 12:54 Kaynak: DHA
ESKİŞEHİR'de jandarma ekiplerince takip edilerek durdurulan araçta 'Sig Sauer' marka ruhsatsız ve seri numarasız 5 adet tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi Araçta bulunan 2 şüphelinin evlerinde yapılan aramada ise faturasız oldukları belirlenen hayvanlara ait cinsel içerikli gıda takviyesi bulundu.
Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mihalıççık ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde şüphe üzerine takibe aldıkları aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, 'Sig Sauer' marka ruhsatsız ve seri numarasız 5 tabanca ile çok sayıda mermi bulundu. Araçta bulunan İ.S. ve E.I. gözaltına alınırken, şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çok sayıda hayvanlara ait cinsel içerikli gıda takviyesi ile havalı tabanca ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 2 şüpheli Eskişehir Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Soruşturma sürüyor.
Son Dakika Rusya'dan çok vahim açıklama: Suriye'deki muhaliflere destek ve silah vermeyi durdurun Esed'in kirli Türkiye planı deşifre oldu! Halep'e saldırı düzenleyip Türkiye'yi suçlayacak Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: 50'den fazla rejim unsuru etkisiz hale getirildi Son Dakika: İdlib'den acı haber! 2 askerimiz şehit oldu