Jandarmanın Uyuşturucuyla Mücadelesi Sürüyor
46 dakika önce
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile Mücadele Eylem Planı kapsamında yaptıkları yol kontrolü ve üst aramalarında toplam 22 gram eroin maddesi ele geçirildi.
Afyonkarahisar
İl Jandarma
Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile Mücadele Eylem Planı kapsamında yaptıkları yol kontrolü ve üst aramalarında toplam 22 gram eroin maddesi ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Evciler
ilçesinde uyuşturucu madde satışına yönelik düzenlenen operasyon neticesinde şüpheli bir şahsın yapılan üst aramasında 2 gram eroin ele geçirildi. Yine Kızılören
ilçesinde icra edilen yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında durdurulan bir araçta ve araç içerisinde bulunan iki şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada 20 gram eroin maddesi ele geçirildi.
Meydana gelen olayla ilgili olarak yakalanan 3 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatılarak adli makamlara sevk edildi. - AFYONKARAHİSAR
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 05:38 Kaynak: İHA
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