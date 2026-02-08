Janoska Ensemble AKM'de Muhteşem Performans - Son Dakika
Janoska Ensemble AKM'de Muhteşem Performans

08.02.2026 00:14
Dünyaca ünlü Janoska Ensemble, yeni albümleriyle Atatürk Kültür Merkezi'nde sahne aldı.

Dünyaca ünlü Janoska Ensemble, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) müzikseverlerle buluştu.

Topluluk, klasik müzik dünyasında dikkati çeken "Vivaldi: The Four Seasons - Janoska Style" isimli yeni albümleriyle sahnelere geri döndü.

Deutsche Grammophon etiketiyle çıkan önceki albümleriyle "Altın Plak" kazanan Janoska Ensemble, klasik müziğin ikonik eserlerinden Antonio Vivaldi'nin "Dört Mevsim" konçertolarını yeniden yorumladı.

Topluluk, konserde "Janoska stili" olarak adlandırdıkları yaklaşımla klasik eserleri caz ve Latin ezgileriyle harmanladı.

Programda "The Groovy Birds", "Dreaming Soul", "The Irish Wedding", "Caribbean Vibes", "Silence Before the Storm", "Storm in Janoska Style", "7/8 Balkan Journey", "Blind Improvisation", "The Hunter and the Jazzy Fox", "Dancing in the Snow, Sweet Home", "Peace and Love Forever" adlı eserler yer aldı.

Kaynak: AA

