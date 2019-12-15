Japonya'da 90 yıllık gelenek: "Yemek maketleri" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Japonya'da 90 yıllık gelenek: 'Yemek maketleri' - Son Dakika

Japonya'da 90 yıllık gelenek: "Yemek maketleri"

6 saat önce

Japonya'da restoranların menülerini sergilemek için kullandığı yemek maketleri, gerçeği aratmayan görünümü ile görenleri şaşırtıyor.

Japonya'da 90 yıllık gelenek:

Japonya'da restoranların menülerini sergilemek için kullandığı yemek maketleri, gerçeği aratmayan görünümü ile görenleri şaşırtıyor. Farklı materyallerden üretilen el yapımı maketler turistlerin de ilgisini çekiyor.


Japonya'da restoranların menülerini sergilemek için sıklıkla kullandığı yemek maketleri, gerçeği aratmayan görüntüsü ile büyük ilgi çekiyor. Tokyo'nun tarihi semti Asakusa'daki birkaç dükkanda satılan ve ülkenin yemek kültüründe yaklaşık 90 yıllık bir yeri olan sahte yemeklerin ünü, son yıllarda ülkeyi ziyaret eden turistler arasında arttı. Restoranlar için profesyonel yemek maketleri üreten ve aynı zamanda sahte yemek sanatı meraklıları için atölyeler düzenleyen firma yöneticisi Kazuya İto, amatörler için düzenledikleri atölyelerin son 10 yılda popüler hale geldiğini ifade etti. İto, söz konusu kültürün internette yayılmasıyla son 5 yıldır turistler tarafından ilgi gördüğünü de belirtti.


Sahte yemek kültürü 90 yıl önceye dayanıyor


Kazuya İto, yemek maketi kullanımının Japon kültüründe yaklaşık 90 yıllık bir yeri olduğunu belirterek bir ihtiyaçtan doğduğunu ifade etti. İto, "Japonya'da restoranlar çok küçük alana sahip olduğu için, sundukları tabakların görüntüsünü ve boyunu bire bir yansıtan modelleri restoranın dışına koyuyor. Böylece müşteriler vitrinde görüp kararını verdikten sonra içeri giriyor. Böylece zamandan ve kullanım alanından tasarruf ediliyor" dedi. Uygun sıcaklıklarda şekil verilebilen farklı materyallerden üretilen el emeği maketlerin üretimi konusunda da bilgi veren İto, "İlk yıllarda bu maketler mumdan üretiliyordu. Ancak mum, sıcak iklim koşullarında erimesinden dolayı kullanışlı değildi. Daha sonraları ise, plastik, pvc ve silikon maddeleri kullanılmaya başlandı" ifadelerini kullandı.


Görenler gerçek sanıyor


Sergilendikleri vitrinlerde müşterilerin ilgisini çeken yemek maketlerini görenler ise sahte olduklarına inanmıyor. Hindistan'dan turist olarak Japonya'ya gelen ve yemek için Tokyo sokaklarını gezdiğini belirten Amar Kaif, gördüğü maketler karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Restoranın vitrinindeki yemekleri gerçek sanan Kaif, "Bu yemekler gerçek değil mi? Çok gerçekçi gözüküyorlar. İlk görüşte gerçek olduklarını düşündüm. Bizim ülkemizde yaygın bir kültür değil, ancak harikalar" diye konuştu.


Çin'den turist olarak Japonya'ya gelen Jing Wang da, gördüğü yemek maketleri karşısında "Çok lezzetli gözüküyorlar ve gördüğümde hepsini yemek istedim" ifadelerini kullandı. Çin'de benzer bir kültür olsa da Japonya'daki kadar yaygın olmadığını belirten Wang, "Maketleri ilginç buldum. Çünkü beni aç hissettirdi ve hepsini yemek istedim" dedi. - TOKYO

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Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 10:13 Kaynak: İHA
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