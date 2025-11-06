Japonya'da ayı saldırılarına karşı polis silah kullanabilecek - Son Dakika
Japonya'da ayı saldırılarına karşı polis silah kullanabilecek

06.11.2025 10:08
Japonya'da ayı saldırıları nedeniyle polis memurları halka saldıran ayılara karşı silah kullanma yetkisi aldı.

Japonya Ulusal Polis Teşkilatı, bu yıl rekor seviyede 13 ölüme yol açan ayı saldırıları nedeniyle polis memurlarının ayılara karşı silah kullanmasına izin verdi. Daha önce kullanımı kaçırma olayları gibi özel durumlarla sınırlandırılan polis tüfekleri, 13 Kasım'dan itibaren halka saldıran ayılara karşı da kullanılabilecek.

JAPONYA'DAKİ AYI SALDIRISI NEDENİYLE BU YIL REKOR ÖLÜMLER YAŞANDI

Japonya'da polis, bu yıl rekor sayıda ölüme yol açan ayı saldırılarına karşı harekete geçti. Japonya Ulusal Polis Teşkilatı (NPA), polis memurlarının ayıları itlaf etmek için silah kullanmasına izin verme kararı aldı. Yapılan açıklamada, daha önce kullanımı kaçırma olayları gibi özel durumlarla sınırlandırılan polis tüfeklerinin, 13 Kasım'dan itibaren halka saldıran ayılara karşı da kullanılabileceği belirtildi. Yapılan düzenleme değişikliği uyarınca ayı saldırılarının en fazla yaşandığı eyaletlerden olan Iwate ve Akita'da görevlendirilecek çevik kuvvet polislerinin, acil durumlarda doğrudan müdahalede bulunarak güvenlik riskine yol açan ayıları itlaf edebileceği aktarıldı. İlk etapta her iki eyalete de 1 amir, yerel yetkililerle irtibattan sorumlu 1 memur ve 2 nişancıdan oluşan ikişer ekibin gönderileceği kaydedildi.

"HALKIN GÜVENLİĞİ EN ÖNEMLİ ÖNCELİĞİMİZ"

NPA Genel Müdürü Yoshinobu Kusunoki yaptığı açıklamada, görevlendirilecek polis ekiplerine ayılarla ilgili eğitim vermek de dahil olmak üzere hazırlıklara en kısa sürede başlayacaklarını belirterek, "Önümüzdeki hafta bölgedeki faaliyetlerimize başlayabilmeyi umuyoruz" ifadelerini kullandı. Yerel yönetimler ve diğer kurumlarla yakın iş birliği içinde çalışacaklarını vurgulayan Kusunoki, "Halkın güvenliğini en önemli önceliğimiz olarak belirleyerek hasarı önlemek için çaba göstermeye devam edeceğiz" dedi.

AYI SALDIRISI SONUCU 13 KİŞİ ÖLDÜ

Japonya'nın kırsal bölgelerinde son zamanlarda artan ayı saldırıları güvenlik endişelerini artırmıştı. Japonya Çevre Bakanlığı bu yıl ayı saldırıları sonucu yaşanan ölümlerin sayısının rekor kırarak 13'e ulaştığını açıklamıştı. Son olarak Akita eyaletindeki ayılarla mücadele çalışmalarına destek için Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personeli görevlendirilmişti.

Kaynak: İHA

