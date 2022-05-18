Japonya'da bir kişi kumarda harcadığı, sehven yatırılmış yardım parasını taksitle geri ödeyecek - Son Dakika
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Japonya'da bir kişi kumarda harcadığı, sehven yatırılmış yardım parasını taksitle geri ödeyecek

18.05.2022 15:04
Japonya'da bir kişi kumarda harcadığı, sehven yatırılmış yardım parasını taksitle geri ödeyecek

Japonya'da hesabına sehven yatırılan 46,3 milyon yen (358 bin dolar) parayı kumarda harcayan bir kişi, bu parayı taksitle geri ödeyeceğini belirtti.

Japonya'da hesabına sehven yatırılan 46,3 milyon yen (358 bin dolar) parayı kumarda harcayan bir kişi, bu parayı taksitle geri ödeyeceğini belirtti.

Batıdaki Yamaguçi eyaletine bağlı Abu Belediyesi 6 Nisan'da, 463 düşük gelirli hanenin hesabına 100'er bin yen (774 dolar) Kovid-19 nakit yardımı gönderdi.

Gün sonu işlemlerinde, büyük bir hata yapıldığı saptandı.

Abu Belediyesi yetkilileri, hatayla sadece bir kişiye 46,3 milyon yen (358 bin dolar) para aktarılmasını içeren transfer emrinde bulunulduğunu fark etti.

Transfer emri 8 Nisan'da gerçekleştirildi ve adamın hesabına yüklü miktardaki para nakledildi.

Tazminat talebi

Durumun fark edilmesi sonucu belediye, 24 yaşındaki adamla temasa geçerek sehven yatırılan paranın geri gönderilmesini istedi.

Abu Belediye Başkanı Hanada, yaptığı açıklamada, adamın "tüm parayı çevrim içi kumarda harcadığını" iddia ettiğini aktararak "para akışının izini dava yoluyla sürmek istediklerini" söyledi.

Adama karşı geçen hafta dava açan Abu Belediyesi, dava masrafları dahil 51 milyon yen tazminat talep etti.

Daha sonra avukatı kanalıyla konuşan adam, "kullanılmasından üzüntü duyduğu" parayı taksitle geri ödemeyi planladığını bildirdi.

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Kaynak: AA

Transfer, Japonya, Nisan, dolar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya'da bir kişi kumarda harcadığı, sehven yatırılmış yardım parasını taksitle geri ödeyecek - Son Dakika


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