Japonya'da Ekonomik Teşvikler ve Faiz Beklentileri

Japonya'da Takaiçi Sanae'nin yeniden başbakan seçilmesiyle artan ekonomik teşvik ve genişlemeci mali politika beklentileri, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) sıkılaşma adımlarını etkilemesi bekleniyor.

Japonya'da 8 Şubat'ta gerçekleşen seçimlerin ardından Başbakan Takaiçi Sanae'nin liderliğindeki Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) elde ettiği zafer, piyasalarda büyüme odaklı iyimserliği artırırken, para politikasının geleceğine dair soru işaretlerini beraberinde getirdi.

Takaiçi'nin kamu harcamalarını ve genişlemeci mali teşvikleri önceleyen politikalarının, BoJ'un faiz artırım sürecini ve enflasyonla mücadele stratejisini karmaşık bir sürece sokabileceği değerlendiriliyor.

Hükümetin savunma, yapay zeka ve yarı iletkenler gibi stratejik alanlara yönelik yoğun kamu yatırımı planının enflasyonist baskıyı artırabileceği düşünülürken, bu durumun, nisan ayında faiz artırımı yapması beklenen BoJ'un hareket alanını daraltabileceği ve para ile maliye politikaları arasındaki eşgüdümü zorlaştırabileceği öngörülüyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda BoJ'un nisan ayında faiz artırımına gitme ihtimali güç kazanırken, yıl boyunca iki faiz artırımı beklentisi dikkati çekiyor.

BoJ para politikasına ilişkin zorlu bir durumla karşı karşıya

Yatırım Finansman Strateji ve Yatırım Danışmanlığı Yönetmen Yardımcısı Makbule Deniz, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, genişlemeci maliye politikalarının BoJ'un faiz patikasını nasıl etkileyeceğinin kritik konulardan bir tanesi olduğunu ifade ederek, "BoJ, para politikasına ilişkin zorlu bir durumla karşı karşıya." dedi.

Deniz, önümüzdeki aylarda ekonomik veriler ve BoJ'un açıklamalarının yakından takip edilmesinin önemli olduğunu belirterek, Japonya'nın küresel sermaye akışlarındaki büyük rolü nedeniyle, Japon tahvil getirileri ülke sınırlarının çok ötesinde önem taşıdığını söyledi.

BoJ'un adımlarının ve enflasyon beklentilerinin tahvil getirilerindeki en kritik belirleyiciler konumunda olduğunu aktaran Deniz, şunları kaydetti:

"Japonya Merkez Bankası daha hızlı faiz artırımlarına yönelmedikçe, Japon devlet tahvillerinde ve yende zayıflık devam edebilir. Büyüme odaklı genişlemeci mali politikaların hisse senedi piyasalarını desteklemesi bekleniyor. Uzun vadede enflasyon beklentilerinin yükselmesi tahvil getirilerini yukarı çekerken yeni dolar karşısında zayıflatabilir. Ancak faiz oranlarındaki farklar daralmaya başladığında ve faiz artırımları doğrultusunda USD/JPY'nin yılın ikinci yarısında değer kazanarak yön değiştirmesi de olası. Her ne kadar geçtiğimiz ay Takaiçi'nin erken seçim çağrısı küresel piyasaları sarsmış ve Japon devlet tahvillerinde sert bir satış dalgasına yol açmış olsa da Başbakan'ın sürdürülebilir ve sorumlu bir mali politika izleyeceğine dair yumuşak açıklamaları piyasalar nezdinde normalleşmeyi beraberinde getirmişti."

Takaiçi'nin önceliği ekonomik güvenliği sağlamak

Takaiçi'nin izlediği ekonomik patikaya ilişkin değerlendirmede bulunan Deniz, "Takaiçi'nin önceliklerinden biri, siber güvenlik, tedarik zincirleri ve kritik mineraller de dahil olmak üzere ekonomik güvenliği sağlamak." ifadesini kullandı.

Deniz, kamu yatırımlarındaki artıştan savunma, nükleer enerji, yarı iletkenler ve yapay zeka ile ilgili sektörlerin pozitif etkilenebileceğini söyledi.

Zayıflayan yenin ihracatçı şirketleri de ön plana çıkarabileceğini aktaran Deniz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yılbaşından bu yana yüzde 10 üzerinde değer kazanan Nikkei 225 endeksinde risk iştahının belirli sektörler özelinde artması beklenebilir. Kamu yatırımlarındaki artıştan potansiyel olarak fayda sağlayacak sektörler olarak görülen savunma, nükleer enerji, yarı iletkenler ve yapay zeka ralliye öncülük edecek potansiyel sektörler arasında. Ekim ayında Takaiçi'nin LDP'nin başına geçmesinden bu yana yüzde 6 değer kaybeden yen 159-160 seviyelerinde bulunuyor. Gecelik endeks swapları, BoJ'un nisanda faiz oranlarını artırma olasılığının arttığını gösterirken, bu yıl BoJ'dan 2 faiz artırımı beklentisi masada."