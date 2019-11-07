Son Dakika Haberleri: Japonya'da kar yengeci 46 bin dolara satıldı
Son Dakika Güncel Japonya'da kar yengeci 46 bin dolara satıldı

Japonya'da kar yengeci 46 bin dolara satıldı

7 saat önce

Japonya'nın batısında sezonun ilk kar yengeci avında yakalanan yengeçlerden biri 5 milyon yene (yaklaşık 46 bin dolar) satıldı.

Japonya'da kar yengeci 46 bin dolara satıldı, System.String[]

Japonya'nın batısında sezonun ilk kar yengeci avında yakalanan yengeçlerden biri 5 milyon yene (yaklaşık 46 bin dolar) satıldı.

Kyodo'daki habere göre, Tottori kenti limanında düzenlenen açık artırmada 14,6 santimetre uzunluğunda ve 1,2 kilogram ağırlığındaki kar yengeci, yaklaşık 46 bin dolara alıcı buldu.

Bunun bir kar yengecine verilen rekor fiyat olduğu ifade edildi.

Yengeci satın alan Kanemasa Hamashita Shoten şirketi yetkilisi, kar yengecinin Tokyo'nun Ginza alışveriş bölgesindeki bir restorana satılacağını belirtti.

Japonya, Kyodo, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 10:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul depremiyle ilgili Japon deprem uzmanından uyarı: Yüzde 60 ihtimalle 7,4 büyüklüğü bekliyoruz
Terör örgütü PKK'ya Ekim'de ağır darbe: 133 terörist öldürüldü Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağdadi'nin yakın çevresinden 13 kişi elimizde AK Partili vekil Durgut: Araçta çocuk varken sigara içmek, çocuk haklarının korkunç bir ihlali

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 18:21:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Japonya'da kar yengeci 46 bin dolara satıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]