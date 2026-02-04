Japonya'da Kış Kazaları: 35 Ölü, 358 Yaralı - Son Dakika
Son Dakika
Güncel

Japonya'da Kış Kazaları: 35 Ölü, 358 Yaralı

04.02.2026 12:18
Japonya'da kar yağışı ve zor kış şartları nedeniyle 35 kişi hayatını kaybetti, 358 kişi yaralandı.

Japonya'da zorlu kış şartları ve yoğun kar yağışının yol açtığı kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e, yaralananların sayısı 358'e yükseldi.

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, Japonya Yangın ve Afet Yönetim Ajansından (Şoboço), ülke genelinde kış şartlarından kaynaklanan ölüm ve yaralanma vakalarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, sert kış şartları ve yoğun kar yağışının yol açtığı kazalar nedeniyle ülke genelinde son 20 günde 35 kişinin yaşamını yitirdiği, 358 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Ağır kış koşullarından en fazla etkilenen Niigata eyaletinde 12 kişi hayatını kaybederken, Akita eyaletinde 7, Yamagata eyaletinde 5, Hokkaido ve Aomori eyaletlerinde 4'er, Iwate, Nagano ve Shimane eyaletlerinde ise 1'er kişi yaşamını yitirdi.

Japonya Meteoroloji Ajansı, güneyden gelen sıcak hava dalgasının etkisiyle sıcaklıkların arttığını bildirerek, vatandaşları çığ riskine ve çatılardan düşebilecek kar kütlelerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA

