Dünya

Japonya'da LDP Erken Seçim Zaferi

09.02.2026 10:35
Sanae Takaiçi liderliğindeki LDP, erken seçimde nitelikli çoğunluk kazanarak büyük bir zafer elde etti.

(ANKARA) - Japonya Başbakanı Sanae Takaiçi liderliğindeki Liberal Demokrat Parti (LDP), Japonya'da gerçekleştirilen erken genel seçimlerde parlamentonun alt kanadında nitelikli çoğunluğu sağlayarak büyük bir zafer elde etti.

Japonya'da erken seçimlerden Başbakan Sanae Takiçi'nin partisi Liberal Demokrat Parti'nin süper çoğunluğu sonucu çıktı. Kamu yayıncısı NHK tarafından duyurulan sonuçlara göre LDP, 465 sandalyeli alt mecliste 316 sandalye kazanarak, salt çoğunluk için gereken 233 sandalyeyi büyük farkla geride bıraktı.

Medyanın partisinin zaferini işaret etmesinin ardından gazetecilere konuşan Takaiçi, "Sorumlu ve proaktif mali politikanın önemini tutarlı bir şekilde vurguladık" dedi. Takaiçi, "mali politikanın sürdürülebilirliğine öncelik vereceklerini ve gerekli yatırımları güvence altına alacaklarını" belirtti.

Takaiçi'nin kişisel popülaritesine rağmen, yerel basında Japonya'yı son yetmiş yılın büyük bölümünde yöneten iktidardaki LDP'nin, finansman ve dini skandallar nedeniyle "zorlu bir dönemden geçtiği" iddia ediliyordu. Başbakan Takaiçi, göreve geldikten sadece üç ay sonra erken seçim çağrısında bulunmuştu.

Trump'tan "tam ve eksiksiz" destek

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden Takaiçi'ye desteğini açıklarken, seçim sonuçları henüz belli olmadan Takaiçi'nin 19 Mart'ta Beyaz Saray'ı ziyaret edeceğini duyurdu.

ABD ve Japonya'nın ticaret konusunda "çok önemli bir anlaşma yapmaya çalıştığını ve ulusal güvenlik konusunda işbirliği yaptığını" belirten Trump, Takaiçi'ye "tam ve eksiksiz desteğini sunduğunu" kaydetti.

Partisinin zaferinin ardından Sanae Takaiçi, Trump'a "sıcak sözleri için" teşekkür etti. Takaiçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu bahar Beyaz Saray'ı ziyaret etmeyi ve Japonya-ABD İttifakını daha da güçlendirmek için birlikte çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyorum" ifadelerine yer verdi.

Ortaklığın "derin güven ve yakın, güçlü işbirliği üzerine kurulu" olduğunu vurgulayan Japonya Başbakanı Sanae Takaiçi, ittifakın potansiyelinin "sınırsız" olduğunu aktardı.

