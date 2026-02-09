Japonya'da LDP Tarihi Zafer Elde Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Japonya'da LDP Tarihi Zafer Elde Etti

Japonya\'da LDP Tarihi Zafer Elde Etti
09.02.2026 00:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Liberal Demokratik Parti, erken seçimde 316 sandalye kazanarak tarih yazdı; muhalefet büyük bir kayıp yaşadı.

Japonya'da düzenlenen erken genel seçim sonuçlarına göre, Başbakan Takaiçi Sanae liderliğindeki Liberal Demokratik Parti (LDP) yarışı savaş sonrası tarihe geçecek farkla kazandı.

Devlet televizyonu NHK'nin sandık sayım sonuçlarına dayandırdığı haberine göre Takaiçi'nin partisi LDP, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisindeki 465 sandalyeden 316'sını kazandı.

LDP sandalye sayısını 198'den 316'ya yükseltti. Böylelikle iktidar partisi mecliste sandalyelerin 3'te 2'si kabul edilen 310 sandalye eşiğini geçti.

Bu sonuçla LDP, İkinci Dünya Savaşı sonrası Japonya'da bu başarıyı elde eden ilk parti ünvanını elde etti.

İktidar ortağı Nippon Ishin (JIP) de sandalye sayısını 2 artırarak 36'ya yükseltti.

465 üyeli Temsilciler Meclisinde (Şuugiin) 310 sandalyelik üçte iki çoğunluk sınırını aşmak, anayasayı değiştirme ve yasa tasarılarını yürürlüğe koyma yolunda ilerlenebileceği anlamına gelebilir.

LDP'nin halihazırda parlamentonun üst kanadı kabul edilen Danışman Meclisinde (Sangiin) çoğunluğu bulunmuyor.

Muhalefetin tarihi mağlubiyeti

Ana muhalefet Anayasal Demokrat Parti (CDP) liderliğindeki seçim öncesi kurulan Merkezci Reform İttifakı (CRA) ise sandalye sayısını 172'den 49'a düşürerek büyük bir mağlubiyet yaşadı.

Öte yandan muhalefet partilerinin liderleri sandalye sayısının yarıya düşmesi üzerine istifa sinyali verdi.

LDP'nin zaferi açıklandıktan sonra konuşan Takaiçi, "Verdiğimiz seçim vaatlerini yerine getirme konusunda son derece ağır bir sorumluluk taşıyoruz." dedi.

Takaiçi, kabine kadrosunda büyük bir değişiklik yapmadan mevcut durumu koruyacağını ifade etti. Ayrıca Takaiçi, anayasa değişikliği için somut planların parlamentoda tartışılmasını umduğunu belirtti.

Japonya'da seçmen, ulusal parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi (Şuugiin) milletvekillerini seçmek üzere sandık başına gitmişti.

Meclise girebilmek için ülke genelinde 1285 aday yarışmıştı.

Takaiçi kimdir?

Japonya'nın ilk kadın başbakanı 64 yaşındaki Takaiçi Sanae, Nara eyaletinin Yamatokoriyama kentinde Mart 1961'de doğdu. Takaiçi'nin babası bir imalathanede işçi, annesi ise eyalet karakolunda memurdu.

Kobe Üniversitesi İşletme Fakültesinden 1984'te mezun olan Takaiçi, 1987'de bir ABD Kongre üyesinin ofisinde görev aldı.

1989'da "Matsushita Hükümet ve Yönetim Enstitüsü'nü" bitiren Takaiçi, TV Asahi ve Fuji TV dahil bazı kanallarda program sunuculuğu yaptı.

Panasonic kurucusu Matsuşita Konosuke ile görüşme fırsatı bulan Takaiçi, Japon sanayiciden aldığı ilhamla siyasete atılmaya karar verdi. 1993'te siyasete adım atan Takaiçi, o yıl bağımsız girdiği ilk seçimlerde, Temsilciler Meclisi'ne seçildi ve daha sonra LDP'ye katıldı.

Takaiçi, ilk Abe Şinzo kabinesinde Okinawa ve Kuzey Topraklarından Sorumlu Devlet Bakanlığı ile Bilim ve Teknoloji Bakanlığını üstlendi.

2014-2017 ile 2019-2020'de İçişleri ve İletişim Bakanlığı yapan Takaiçi, iki dönem LDP Politika Araştırma Konseyi Başkanlığı görevine geldi.

Kişida Fumio kabinesinde Ekonomik Güvenlik Bakanlığı koltuğuna oturan Takaiçi, 30 yılı aşan siyasi kariyerinde 10 kez meclise girdi.

Öğrenciliğinde bir heavy metal grubunda davul çalan Takaiçi'nin, tüplü dalış ve Japon dövüş sanatlarını izlemeyi sevdiği biliniyor.

Takaiçi'nin ABD merkezli X sosyal medya platformunda 1 milyon 70 bine, YouTube'da 570 bine, Instagram'da 220 bine yakın takipçisi bulunuyor.

Kaynak: AA

Japonya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya'da LDP Tarihi Zafer Elde Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rize Valisi 1 yıldır küs olan belediye başkanı ile muhtarı barıştırdı Rize Valisi 1 yıldır küs olan belediye başkanı ile muhtarı barıştırdı
Epstein dosyasında rahatsız edici yeni fotoğraflar ortaya çıktı Epstein dosyasında rahatsız edici yeni fotoğraflar ortaya çıktı
Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’i kıyafeti üzerinden hedef aldı Tepkiler gecikmedi Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i kıyafeti üzerinden hedef aldı! Tepkiler gecikmedi
Rock dünyasının efsane ismi Brad Arnold hayatını kaybetti Rock dünyasının efsane ismi Brad Arnold hayatını kaybetti
Akdeniz’de 5 büyüklüğünde deprem Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem
Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan şahıs gözaltına alındı Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan şahıs gözaltına alındı
ABD’nin petrol ablukası Küba’yı zora soktu Oteller bir bir kapanıyor ABD'nin petrol ablukası Küba'yı zora soktu! Oteller bir bir kapanıyor
Dünya bu fotoğrafı konuşuyor Masada oturan 2 kişiye bakın Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! Masada oturan 2 kişiye bakın
Prens Andrew’un eski sevgilisi: Epstein ölmedi, İsrail’de yaşıyor Prens Andrew'un eski sevgilisi: Epstein ölmedi, İsrail'de yaşıyor

23:34
CHP’den istifa eden belediye başkanının küfür iddialarına Özgür Özel’den yanıt
CHP'den istifa eden belediye başkanının küfür iddialarına Özgür Özel'den yanıt
23:14
Kocaeli’de 24 öğrenciye tacizde bulunduğu iddia edilen öğretmen tutuklandı
Kocaeli'de 24 öğrenciye tacizde bulunduğu iddia edilen öğretmen tutuklandı
21:58
Beşiktaş, 2 farklı geriye düştüğü maçta sahadan 1 puanla ayrıldı
Beşiktaş, 2 farklı geriye düştüğü maçta sahadan 1 puanla ayrıldı
21:41
CHP’den istifa eden belediye başkanından “AK Parti’ye mi geçeceksiniz“ sorusuna yanıt
CHP'den istifa eden belediye başkanından "AK Parti'ye mi geçeceksiniz?" sorusuna yanıt
21:26
Brezilyalı oyuncu Jessica May, Türkiye’de en çok şaşırdığı 5 alışkanlığı sıraladı
Brezilyalı oyuncu Jessica May, Türkiye'de en çok şaşırdığı 5 alışkanlığı sıraladı
21:02
Keçiören Belediye Başkanı CHP’den istifa etti, Mansur Yavaş’tan ilk açıklama geldi
Keçiören Belediye Başkanı CHP'den istifa etti, Mansur Yavaş'tan ilk açıklama geldi
20:32
Demet Akalın “Paramı alamadım“ dedi, açıklamalar ardı ardına geldi
Demet Akalın "Paramı alamadım" dedi, açıklamalar ardı ardına geldi
19:52
İran’dan tüm dünyayı tedirgin edecek ’atom bombası’ çıkışı
İran'dan tüm dünyayı tedirgin edecek 'atom bombası' çıkışı
19:41
Özcan Deniz’in akılalmaz teklifini eşi Samar Dadgar ilk kez açıkladı
Özcan Deniz'in akılalmaz teklifini eşi Samar Dadgar ilk kez açıkladı
18:29
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP’den istifa etti
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP'den istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 00:21:09. #7.11#
SON DAKİKA: Japonya'da LDP Tarihi Zafer Elde Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.