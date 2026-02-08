Japonya'da Parlamento Seçimleri Gerçekleşti - Son Dakika
Japonya'da Parlamento Seçimleri Gerçekleşti

08.02.2026 12:01
Seçmenler, Başbakan Takaichi'nin koalisyonuna destek vermek için oy kullanıyor. Kar yağışı etkili.

(ANKARA) - Japonya, bugün parlamento seçimleri için sandık başına gitti. Seçmenler, Başbakan Sanae Takaichi'nin liderliğindeki muhafazakar koalisyonun güçlü bir zafer elde etmesinin beklendiği parlamento seçiminde oy kullanıyor.

Japonya'da halk, erken seçim için oy kullanıyor. Takaichi'nin savunma harcamalarının artırılması, göç politikalarının sıkılaştırılması ve ekonomik canlanmayı hedefleyen programını hayata geçirmek için yeni bir yetki aradığı bir dönemde yapılıyor.

Kamuoyu anketlerine göre, Takaichi'nin Liberal Demokrat Partisi (LDP) ile Japonya Yenilik Partisi'nden (Ishin) oluşan koalisyonun, parlamentonun alt kanadındaki 465 sandalyenin 300'ünden fazlasını kazanması bekleniyor. Bu durum, koalisyonun mevcut 233 sandalyesine kıyasla önemli bir artış anlamına geliyor.

Muhalefetin ise yeni merkezci girişimlere ve aşırı sağdaki yükselişe rağmen parçalı yapısı nedeniyle iktidara güçlü bir alternatif sunamadığı değerlendiriliyor.

64 yaşındaki Takaichi, ekim ayında Japonya'nın ilk kadın başbakanı olarak göreve gelmişti. Muhafazakar söylemleriyle bilinen Takaichi, "çok çalışacağız" mesajı verirken, sert ancak enerjik tarzıyla özellikle genç seçmenlerden destek topladı. Takaichi, LDP'nin çoğunluğu sağlayamaması halinde görevinden ayrılacağını açıkladı.

Seçmenler, 289 tek sandalyeli seçim bölgesinde doğrudan milletvekillerini belirlerken, kalan sandalyeler orantılı temsil sistemiyle dağıtılacak. Sandıklar yerel saatle 20.00'de kapanacak.

Yaşam maliyeti seçim gündeminde

Seçimde artan yaşam maliyeti öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. Enflasyon karşısında reel ücret artışlarının yetersiz kalması, haneler üzerindeki ekonomik baskıyı artırıyor. Japonya ekonomisi, Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre, 2024'te yüzde 1,1 büyürken, 2026'da büyümenin yüzde 0,7'ye gerilemesi bekleniyor.

Takaichi, gıda ürünlerinde yüzde 8 oranındaki satış vergisinin iki yıl süreyle askıya alınacağını vaadetti. Bu adım, geçen yıl kabul edilen ve 21,3 trilyon yenlik (yaklaşık 136 milyar dolar) teşvik paketinin ardından geldi. Söz konusu paket; enerji faturalarına destek, nakit yardımları ve gıda kuponlarını kapsıyor.

Takaichi ayrıca, Japonya'nın savunma kapasitesini artırmak amacıyla güvenlik politikalarının yıl sonuna kadar gözden geçirileceğini, silah ihracatına yönelik kısıtlamaların gevşetilmesinin de gündemde olduğunu ifade etti. Göç politikaları kapsamında ise yabancı mülk edinimine sınırlamalar ve yabancı nüfusa kota getirilmesini savunuyor.

Kar yağışı altında seçim

Seçim, ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı altında yapılıyor. Bazı bölgelerde kar kalınlığının 70 santimetreye ulaşması beklenirken, olumsuz hava koşullarının katılımı sınırlı ölçüde etkileyebileceği belirtildi. Takaichi'nin özellikle 30 yaş altı seçmenler arasında yüksek bir popülariteye sahip olduğu belirtilerek, bu durumun koalisyona güçlü bir zafer getirebileceği ifade edildi.

Kaynak: ANKA

Hava Durumu, Parlamento, Japonya, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

