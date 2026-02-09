Japonya'da Seçim Zaferi: LDP Önde - Son Dakika
Japonya'da Seçim Zaferi: LDP Önde

09.02.2026 08:39
Japonya'da LDP, 465 sandalyeden 316'sını kazanarak tarihi bir başarı elde etti.

JAPONYA'da erken genel seçimleri, Başbakan Sanae Takaichi liderliğindeki Liberal Demokratik Parti kazandı.

Japonya basını, sandık sayım sonuçlarına göre, Başbakan Sanae Takaichi'nin partisi Liberal Demokratik Parti'nin (LDP), parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'ndeki 465 sandalyeden 316'sını kazandığını duyurdu. Bu sonuçla LDP, sandalye sayısını 198'den 316'ya yükseltti. Böylelikle iktidar partisi mecliste sandalyelerin 3'te 2'si kabul edilen 310 sandalye eşiğini geçti. Bu sonuçla LDP, İkinci Dünya Savaşı sonrası Japonya'da bu başarıyı elde eden ilk parti ünvanını elde etti. İktidar ortağı Nippon Ishin (JIP) ise sandalye sayısını 2 artırarak 36'ya yükseltti.

Kaynak: DHA

